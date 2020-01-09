檳蔥類差價大 全國最貴貿部要查





（檳城9日訊）國內貿易及消費人事務部長拿督斯里賽夫丁披露，經調查發現，檳州的蔥類價格是全國最貴，該部執法組將會徹查此事，並在幾天後公佈調查結果。

他今日主持浮羅山背同發超值市場開幕儀式後，看到這家新開張的超市的大蔥，每公斤只售賣98仙。

“但我來之前有接獲貿消部的最新蔥價，報告指檳州的蔥類價格每公斤介於4令吉至24令吉間，最便宜和最貴價格間的價差也是全國最大。”

他已下令該部執法組行使2009年價格控制法令之下的第21條文權力，徹查檳州蔥價高漲原因。

他說，執法員會向檳州的零售商瞭解所售賣的蔥類供應來源和批發價格，並會向批發商瞭解進口情況和價格。

他說，我國蔥類價格從去年9月就開始節節上升，原因是印度蔥歉收，印度政府減少出口量以確保該國有足夠的蔥類供應。

消費者鍾情印度蔥

他指出，我國消費者喜歡印度蔥，雖然進口商在印度蔥起價後轉向中國、巴基斯坦和荷蘭進口蔥類，但人們仍選擇購買印度蔥。

他說，這也是為何即使市場上有足夠的蔥類供應，但印度蔥類價格仍然高企不下的原因。

超市大減價不再受限

國內貿易及消費人事務部長拿督斯里賽夫丁指出，為讓民眾享受價廉物美的購物環境，該部已不再限定超級市場每年舉行的大減價次數。

他說，之前該部限制本地市場每年只能舉行4次的大減價活動，但為了消費者利益，該部已允許商家任何時候都可以舉行大促銷活動。

他今早為浮羅山背同發超值市場（TF Value-MART）主持開幕後，也稱讚該超市的物價便宜，惠及廣大民眾。

辦促銷不須再呈表格

他說，過去貿消部也規定，超市若要舉行大減價活動須先向該部提呈申請表格，現在也不需要了。

出席嘉賓尚有直落巴巷州議員朱基菲及浮羅勿洞州議員莫哈末杜亞等。

另外，賽夫丁說，在政府推行“食物銀行”計劃以濟助貧寒家庭之際，他很欣慰大同超值市場也給予大力支持，並在全國制造了5000個就業機會，其中80%為土著，這家新開的超市也聘請了130名員工。

同發超值市場首席執行員何文豪說，該集團首次登陸檳州，開設該集團第33間超市，為當地人提供價廉物美商品，也帶旺地區上的商業發展。

該集團目前在霹靂擁有10間超市、彭亨8間、吉打與柔佛各5間、森州3間及丹州3間，預料今年內再增加3間，2間在霹靂及1間在柔佛。