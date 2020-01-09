交長：無限搭公交月票 My100 去年省4738萬

（吉隆坡9日訊）交通部長陸兆福指出，交通部去年推出的“My100”無限乘搭公共交通月票，為用戶省下4738萬令吉，其中一名用戶每月實際的使用額超過1000令吉，節省了900%。

他說，這名用戶在去年4月的實際使用額高達2100令吉，平均一天花費70令吉在公共交通的車資上。

他表示，根據數據顯示，大部分My100的用戶，平均每月的實際使用額不到200令吉，雖然用戶從中獲得節省，但是目前的周末使用率偏低。

週末使用率仍偏低

他今日在國家基建公司召開記者會時說，這項由政府津貼的計劃，是要鼓勵更多人使用公共交通，政府放眼今年通過My100計劃，可為用戶節省1億令吉。

陸兆福指出，截至去年12月31日為止，共有117萬人購買My100，總支付額為7576萬令吉，而實際使用額為1億2314萬令吉，用戶從中節省了4738萬令吉，節省率達38% 。

他認為，這是令人鼓舞的數據，但還有提升的空間。

他表示，My100用戶只佔了總輕快鐵使用者的27%，政府希望更多人可以成為My100的用戶，以從中受惠。

“目前My100每月持續充值的用戶只有11萬人，距離我們的20萬人目標，只達到55%。”

他將會與國家基建公司商討對策，將現有的每月充值用戶從11萬人增加至20萬人。

他強調，交通部會監督國家基建公司，確保公共交通維修工作做好，以減少公共交通故障的問題。

My100用戶可在30天內，無限乘搭捷運、輕快鐵、單軌火車、雙威快捷巴士系統（BRT）、快捷通巴士及捷運接駁巴士。至於My50的用戶，可以在30天內無限乘搭吉隆坡快捷通巴士和捷運接駁巴士（不包括雙威快捷巴士系統）。

快捷通輕快鐵使用率達逾2億人

國家基建公司總營運長莫哈末尼佔指出，通過政府推行的My100、My50和珍珠卡（Mutiara Pass），2019年快捷通輕快鐵（Rapidrail）的使用率達到2億3600萬人，比起前年增加了11%。

他說，除了單軌火車外，格拉納再也線和安邦線的輕快鐵以及從雙溪毛糯至加影的捷運的去年的乘搭率，比起前年皆獲得提升，其中格拉納再也線和安邦線輕快鐵使用率的漲幅分別為9%和7%，而從雙溪毛糯至加影的捷運使用率則增加25%。

不過，他披露，2019年的快捷通巴士（Rapidbus）乘搭率比起前年下跌了11%，乘搭人次為1億6000萬。

“其中吉隆坡快捷通和檳城快捷通的跌幅分別為12%和13%，捷運接駁巴士的使用率則下跌1%。”

他說，只有雙威快捷巴士系統的使用率是獲得提升，漲幅達24%。

此外，他在匯報My50和珍珠卡計劃成果時指出，截至去年12月31日，共有3萬3000人購買My50，支付額為109萬令吉，而實際使用額為187萬令吉，為用戶節省了78萬6000令吉，節省率達42%。

“至於珍珠卡，用戶已有1萬2000人，支付額為30萬7000令吉，而實際使用額為65萬令吉，節省了34萬3000令吉，節省率為53%。”