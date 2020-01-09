【伊朗報復美殺軍頭】美無意動用軍事力量 特朗普加大經濟制裁伊朗









（華盛頓、巴格達9日訊）劍拔弩張的波斯灣局勢在今天凌晨逆轉，美國總統特朗普就駐伊拉克美軍基地遇襲事件發表講話，強調沒有美國人傷亡，而伊朗報復後已退讓，美方現階段無意動用軍事力量，更呼籲兩國一起推動和平。

美伊暫時避過一戰，不過，特朗普繼續極限施壓追擊，宣布對伊朗實施新一輪經濟制裁。

吁伊朗共推和平

特朗普在副總統彭斯、國務卿蓬佩奧、國防部長埃斯珀、參謀長聯席會議主席米利等軍方高層陪同下，在白宮發表講話。特別的是，他罕有地在向國民打招呼說早安前，先重申只要他擔任美國總統，伊朗將不得擁有核武。

特朗普表示，美方採取的預防措施、分散部隊，以及早期預警系統發揮作用，因此沒有美軍人員在昨天的襲擊中傷亡，遇襲基地只受到最低限度的損害，指國民應對此感到非常欣慰及高興。

特朗普強調，美軍已準備好應付一切情況，但聲稱伊朗在報復後看來已退讓，形容這對有關各方以至全球來說都是非常好的事。

話鋒一轉，特朗普公布反制措施。他表示，當美方繼續評估回應伊朗侵略的選項時，將立即對伊朗政權實施額外的懲罰性經濟制裁，直至伊朗改變行為。他批評，伊朗自1979年起做出破壞性及不利穩定的行為，更尋求發展核武威脅文明，重申美方不再忍受伊朗的恐怖、謀殺及騷亂行動。

外界關注美方會否動武，但特朗普表示，美國有偉大的軍隊及裝備，但不代表要使用它，亦不想使用它；結合軍事與經濟的美國力量是最佳威懾。

衛星拍到基地多處受損

伊朗昨天向美軍駐伊拉克基地發射多枚導彈，德黑蘭方面聲稱攻擊造成嚴重破壞，華府則指損毀輕微。有衛星拍攝到基地被轟炸後的情況，驗證美伊雙方的說法。

民用衛星公司Planet Labs發放兩張伊拉克阿薩德空軍基地的衛星圖片，顯示有至少3座看似飛機維修庫的建築物被擊中，部分建築物或結構完全消失；另外，亦有跑道似乎受到破壞。

外界對於伊朗的攻擊有不同看法，但普遍認為這是德黑蘭方面“極其慎重的回應”，故意減輕對美軍設施的損傷，為伊朗政府在國內挽回面子之餘，同時避免局勢升溫。

形容伊核協議充滿缺陷

美軍暗殺伊朗革命衛隊“聖城旅”指揮官蘇雷曼尼，觸發伊朗報復；特朗普形容對方是“無情的頭號恐怖分子”，殺死他是向潛在恐怖分子發出最有力的訊息。

特朗普亦談到伊朗核協議，形容它充滿缺陷，並讓伊朗更快研發核武，又指其餘簽署國英國、德國、法國、俄羅斯及中國是時候承認這個事實，呼籲這些國家退出協議，而各方必須合作與伊朗達成一個令世界更安全及更和平的協議。

在中東政策方面，特朗普公開要求北約參與更多區內行動，並指美國現時作為全球第一大石油及天然氣生產國，能源供應自給自足，不需要中東石油。他又提到極端組織“哈里發國”（IS）是美伊共同敵人，呼籲兩國聯手打擊。

傳伊朗通知攻勢已結束

據美媒報導，伊朗攻擊駐伊拉克美軍基地後，曾透過至少3個秘密渠道向美方表示“我們收手了”；美國當時仍在評估事態及制訂反制措施。

瑞士外交部證實，美伊曾透過該國的外交渠道溝通。

有線電視新聞網絡（CNN）引述消息指，伊朗攻擊美軍基地後，在美國時間7日深夜透過瑞士及其他國家的秘密外交渠道聯絡華府，傳送多條內容一樣的訊息，通報伊朗的報復攻擊已結束。

知情人士說，瑞士的外交渠道屬於常規性質，平常處理領事事務，美伊在爆發危機時使用它值得關注。

另外，消息人士透露，華府一度考慮軍事反擊伊朗，但最終被擱置。

火箭襲美大使館無傷亡

特朗普剛表明無意對伊朗動武，數小時後伊拉克又再發生疑是針對美國大使館的襲擊。兩枚喀秋莎火箭今天凌晨射進巴格達綠區，落在美國大使館附近並傳出爆炸聲，暫未知是何人所為。

當地警方指，火箭落在距離美國大使館僅100米的位置，引起火警，幸沒造成傷亡。

另一方面，伊朗總統魯哈尼在內閣會議上回應特朗普的講話，警告美國如果再犯其他罪行，伊朗將報復，並提醒美國別再將世界上的問題都歸咎伊朗，因為伊朗沒有代理力量，區域內的人們都是自覺、自由而且照自己意願行動，都不受伊朗控制及指使。

較早時，魯哈尼在推特發文重申，要將所有美軍趕出中東。