敦馬御用律師：反貪會公開納吉錄音 恐危害一馬案納吉官司

（八打靈再也9日訊）反貪污委員會公開9支前首相拿督斯里納吉及相關人士的談話錄音，雖受到很多讚揚，但也有一批人士擔憂，這種做法將可能危害正在進行的一馬公司（1MDB）案件，包括納吉所面臨的官司。

對反貪會的這種做法不表苟同者，包括首相敦馬哈迪醫生御用律師哈尼夫、土團黨最高理事卡迪耶欣和丹斯里萊士雅丁。

哈尼夫今天發表聲明，他義正言辭地警告道，反貪會公開這些錄音談話的行為，將可能危害正在進行的一馬公司（1MDB）案件，包括納吉面臨的官司。

他補充，MACC應該在收到錄音談話後立即將其交給警察，而不是將其發佈給媒體。

“這是因為這些錄音談話的內容，有可能抵觸了《刑事法典》中列出的可能的犯罪行為，而不是《 2009年通訊及多媒體法令》。

“這些需要由警方展開進一步調查的證據，不應該揭露給公眾，尤其是不能讓公眾聽到談話的內容。”

“這可能會危害調查，甚至在調查開始之前，以及肯定在案件調查結束之前，就給公眾對有關案件產生負面的理解和影響。”

作為首相敦馬哈迪過去數個案件中的代表律師，哈尼夫指責反貪會在此事件上的行為顛覆了法治。

“向公眾揭露這9組錄音談話內容的舉動顛覆了法治，包括反貪會在內的任何執法機構都不應這樣做。”

“任何罪行和不法行為，都應在遵循法治的原則下被繩之於法或受到懲罰。”