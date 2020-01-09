中國專家：傳播原理未明 武漢肺炎屬新型冠狀病毒

（北京9日訊）中國湖北武漢近月爆發多宗不明原因的肺炎，中國媒體今天公布專家化驗結果，證實該肺炎是一種新型冠狀病毒，但暫未找出它的特性和傳播原理，仍需對病毒進行深入研究。下一步需結合病原學研究、流行病學調查和臨床表現進行專家研判。

專家組表示，從病人體內發現病原的核酸、基因組和抗體證據，短期內可完成，病原的分離和致病性鑑定等科學研究需花上數週。至於針對一種新發病原體的特效藥物和疫苗研發，則可能需要數年時間來完成。

與此同時，世界衛生組織（WHO）亦表示，武漢發生的神秘肺炎應該是與SARS（嚴重急性呼吸系統綜合症，或稱非典型肺炎、沙士）及MERS（中東呼吸綜合症）系出同源的冠狀病毒所引起，是一種新型的冠狀病毒。

武漢肺炎源自於當地的華南海鮮批發市場，該處也販售珍禽異獸，已在1月1日暫時停業並消毒。目前，中國這波疫情已接獲59個病例。

藥物疫苗研發需數年

中國專家組是利用核酸檢測方法，驗出15宗肺炎是新型冠狀病毒，並從其中一個樣本分離出病毒，顯微鏡下呈現典型的冠狀病毒形態。專家又採用基因組測序、病毒分離等，為病人的肺泡灌洗液、血液等樣本進行病原學檢測。

確認引起某流行性疾病的病原，通常要滿足3點，分別是病原須在病人中均有發現，在病人臨床樣本中可檢測到病原核酸；從臨床樣本中可分離病原；分離的病原感染宿主動物後可引起相同的疾病症狀。病人恢復期血清中該病原的抗體滴度有4倍升高，可幫助確定病原。

【懂多一點】已知人類冠狀病毒共6種

冠狀病毒是一種主要引起呼吸道、腸道疾病的病原體，病毒顆粒表面有許多規則排列的突起，因像皇冠而得名。

這類病毒除了人類以外，還可感染豬、牛、貓、犬、貂、駱駝、蝙蝠、老鼠等多種哺乳動物及多種鳥類。

目前，已知的人類冠狀病毒共6種，其中4種冠狀病毒較常見，致病性較低，一般僅引起類似普通感冒的輕微呼吸道症狀；至於SARS及MERS冠狀病毒，則可引起嚴重的呼吸系統疾病。

武漢8不明肺炎患者出院

根據武漢市衛健委發布的通報顯示，截至本月5日晚上8時，武漢市共報告符合不明原因的病毒性肺炎診斷患者共59宗，其中重症患者7宗，而8名患者昨天已治癒出院。

衛健委表示，所有患者都在武漢市醫療機構接受隔離治療，無死亡病例。經醫療機構診治，獲准出院的患者已連續多天無發熱、肺炎等臨床症狀。經臨床專家診斷後，認為符合出院標準，因此8人都可出院。

據早前通報指，目前武漢肺炎未發現有明確的人傳人證據，未發現有醫務人員受感染，並已排除流感、禽流感、腺病毒、傳染性非典型肺炎（SARS）和中東呼吸綜合征（MERS）等呼吸道病原。

勿讓首宗病例傳入 港大教授吁視為可人傳人

中國媒體今日公布專家對武漢不明肺炎的化驗結果，香港大學微生物學系講座教授袁國勇表示，有關發現與香港專家早前預測接近，他認為應該先將新病毒當作可人傳人般看待，作好醫院防感染控制措施，市民亦要對個人衛生提高警覺。

袁國勇表示，以往發現的冠狀病毒全部可人傳人，現階段無法得知新病毒是否同樣可人傳人，而由於感染個案宗數不多，未必可判斷病毒人傳人的效率有多高。目前，最重要是維持防疫警戒級別，切勿讓首宗病例傳入香港，否則恐將造成嚴重疫情。

另外，袁國勇指出，首先出現發病個案的武漢華南海鮮市場下周末關閉滿兩週，超出病毒潛伏期，若屆時沒有新增病例，就可假定疫情已結束。