【檳華堂傳媒之夜】 許廷炎：網絡難辨真偽 紙媒為信賴新聞管道







（檳城9日訊）檳州華人大會堂主席拿督斯里許廷炎指出，網絡上充斥著各種各樣的假新聞，不易分辨其真偽，而專業的記者和紙媒順理成章，成為了人民能夠信賴的新聞管道。

他說，未來新聞道路充滿荊棘，但是可以肯定的是，報紙並不會消失，因為不論社交媒體與網絡如何發達，人們總離不開新聞，新聞就得由專業記者和傳媒來傳播。

“只是傳送的管道可能有所分化，或多元化，比如從報紙朝向網絡，包括電腦和手機方面發展。”

他指出，跡象顯示新一代年輕人看新聞的時間不比上一代的多，也少看電視新或報紙，但是年輕人還是會通過手機吸取新知識和網絡訊息，因此，媒體依然存在著其價值和必要性 。

“目前問題是如何吸引更多年輕人通過手機閱讀新聞，報館又如何通過數碼網絡獲取盈利與利潤。網上廣告與閱讀新聞的收費成為了報館的一個重大的挑戰，但是記者還是有其需要和存在的必要。”

許廷炎昨晚在2020年檳州華人大會堂傳媒之夜儀式致詞時這麼說。

他說，沒有了記者就沒有了新聞，相同的沒有了報館也一樣沒有了報紙和新聞。網絡媒體降低了印刷報紙的開銷，對報館來說有其弊也有其利，而報館的最大盈利已經不在於報紙的售賣，廣告才是更大的盈利來源。

他說，報館的好處是，無論任何網絡或社交媒體的蓬勃發展，講到新聞的可靠性與讀者的信心，報館還是排在第一位，而且人們寧可相信報紙也不會對於網絡新聞照單全收。

報紙證實新聞真實性

“在國內，假新聞層出不窮，更嚴重的是，傷害種族和諧與社會安寧的假新聞也日益猖獗。在這情況下，我們還是得依靠報紙來證實新聞的真實性。”

他說， 我國今年雖然不是選舉年，但政治氛圍不平靜，首相職權的移交並不明朗，人民並沒有看到明朗與平穩的移交信號，加上一些政治領袖和內閣成員的表現反反复复，教育部長馬智禮的辭職，改組內閣等消息的散播，一再反映國內政治情況的不穩定，出現變數機率也在提升。

許廷炎說，目前全球暴力事件並不曾停歇過，包括美國的霸權主義更是全球經濟的一大威脅，與伊朗關係的劍拔弩張導致全球油價上升。

他補充，中國對伊朗的設想是讓其成為一個“一帶一路”倡議的中心，而這是美國無法改變的，尤其一帶一路關係到全球經濟發展，美國對中國的敵視，以及全球政策的短視，就是一個霸權的最明顯展示。

“我們關注中國的崛起，繼續把增長速度放慢的全球經濟帶動起來，而且媒體的正確報導與分析，也扮演了一個重要的角色。”

在昨晚，檳華堂與各媒體領導人也為中國駐檳城總領事魯世巍慶祝54歲生日，大家共切喜糕，讓其深受感動。

出席這項活動有吉打州華人大會堂主席拿督鍾來福局紳、檳州華人大會堂署理主席丹斯里陳坤海博士、工委會主席拿督楊集東局紳、光明日報總經理謝進鏵、總編輯陳柬郡、副總經理鄭永明、高級廣告經理洪葆芩、廣告行銷經理柯忠辰、新聞主任陳奕鏈、周秀惠、專刊主編張文亮、星洲日報檳吉玻高級區經理潘友平等人。