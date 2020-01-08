【蒲種國中拆燈籠風波】副揆：華族文化 掛燈籠不該成課題





（雪蘭莪．蒲種8日訊）副首相旺阿茲莎強調，張掛燈籠是華族文化之一，不希望燈籠風波成為多元社會的課題，國家的和平、穩定、繁榮及團結和諧，不應該被這種很平常的事情所破壞。

“新年時（我們）就說新年快樂，大家同慶新年，不論是穆斯林或非伊斯蘭；如果是農曆新年就農曆新年，根本無關宗教。”

她今日出席內閣會議後於下午到訪蒲種市中心國中一校時說，內閣一致同意要維護國家和諧，我國才能在2020年一同進步。

她表示，她和正副部長到校巡視，便是為了顯示政府維護我國的和諧與團結。

“我們必須維護團結，燈籠在我國獨立以來，從來都不是課題。”

旺阿茲莎說，小時候看過的中國故事中，一名母親要為女兒挑選乘龍快婿，於是出題測試未來女婿，因此開出“我要一個'紙裡面的火'的條件，因此就有了燈籠的出現。"

“張掛燈籠是華族文化之一，這是很平常的事情。”

“我們有許多共同點，我們要一起共享繁榮。”

習俗持續超過10年

詢及政府對校方有何勸告時，旺阿茲莎說，學校日後若接獲類似投訴，胥視理由而定，如果是有關安全的理由，那麼或許可以考慮。

“可是，如果張燈結彩的習俗已經持續超過10年，就不應該成為課題。”

至於是否對付對此事發出威脅的人，她說，交由警方處理與決定。

對掌管團結事務的首相署部長瓦達姆迪沒有到訪學校，旺阿茲莎答說，瓦達姆迪須出席內閣會議後的部門會議，“我們全部都是（促進）團結的部長啊。 ”

受到追問作為掌管團結事務的部長應該優先處理的事務時，出席的正副部長表示，大家都在內閣會議中一起作出決定。