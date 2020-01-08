誤信求職網上班1個月被捕 26高學歷青年捲入網賭

（吉隆坡8日訊）網絡賭博集團在求職網站平台以徵聘高學歷的客服人員為餌，更以3000至8000令吉月薪，吸引26名華裔年輕男女求職者上門，結果他們工作一個月後，即被上門的警方逮捕。警方調查發現，落網者雖然是本地人，但背後主腦是中國人，嫌犯分別擁有文憑證書、學士甚至碩士學位。

警方調查發現，集團以每月1萬8000令吉租賃單位，每日逾18萬令吉營業額，一個月可達600萬令吉。

吉隆坡總警長拿督斯里馬茲蘭今天下午在記者會說，吉隆坡商業罪案調查部聯同金馬警區總部和武吉阿曼網絡及媒體罪案調查組警方，於本月2日下午3時30分，在武吉免登路一棟辦公大廈11樓的辦公單位先後逮捕14名華裔男子和12名女子，年齡介於18至28歲。

他指出，警方調查發現，求職網站的“客服人員”徵聘廣告，竟是網絡賭博集團的魚餌，26名華裔年輕男女面試後淪為非法網賭網站的客服。

微信接洽中國賭客

“嫌犯負責經營以中國人為目標的非法網絡賭博網站，並透過微信接洽中國賭客。”

他說，警方起獲31台手提電腦、31台螢幕機、80台手機、一台路由器和一台簡訊群發機（SIMkad blaster）。落網嫌犯被延扣5天助查至昨日獲釋。

馬茲蘭說，警方援引刑事法典第420（欺騙）條文展開調查，並在等待專家鑑定報告，以完成調查報告呈交副檢察司。

另一方面，他透露，警方也於當天下午4時30分在同棟大廈的25樓，突擊另一間辦公單位，逮捕另一個網賭詐騙集團成員的中國籍18男1女（21至36歲），並起獲電腦主機、螢幕機各19台、35台手機、一台手提電腦、8本護照、現金300美金和1萬9080令吉。

他說，警方援引詐騙條文和移民局法令6（1）（c）條文展開調查，目前嫌犯仍被移民局扣留。