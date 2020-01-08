【蒲種國中拆燈籠風波】抨警方指示撤新春裝飾 林冠英：校務應教部處理

（吉隆坡8日訊）對警方聽從非政府人士指示，要求蒲種市中心國中一校拆除農曆新年裝飾，財政部長林冠英抨擊警方的舉動，給予人民被禁止慶祝農曆新年的錯覺。

他於今日出席吉隆坡內陸稅收局分行的會客日後，直指此事件將對國內的種族和諧造成破壞。

他說，他於今日召開的內閣會議中，提出討論蒲種市中心國中一校接獲投訴而拆除新年裝飾。

“我不理解為何不被允許佈置新年裝飾。”

林冠英說，華人農曆新年無關宗教，他不明白有心人士為何會將農曆新年裝飾與宗教扯上關係。

學校80%學生非馬來人

“我不能接受一些人士以新年裝飾課題來挑起種族情緒，導致被要求拆除裝飾。”

他表示，他被告知校方是在警方的勸告下拆除新春裝飾。

“我無法接受警方的決定，更何況該校80%的學生是非馬來人，這不應該是問題，也不應該成為問題。”

他說，警方不應該聽從一些企圖挑起情緒的非政府組織的指示，就勒令校方撤下新春裝飾。

“發生在學校的問題，應該交由教育部處理，而不是接受來自非政府的指示。”

他坦言，這事件將產生很多負面反應，猶如政府禁止新年裝飾及慶祝農曆新年，“這是錯誤的訊息，我們不應該讓這個課題分化我們。”

另外，林冠英證實，內閣會議已對代教育部長人選及廢除大道收費的課題作出決定，但有關決定必須由首相敦馬哈迪宣布。

“我們有討論及作出決定（代教育部長），就讓首相宣布。收購大道的課題，媒體也請耐心等候宣布。”