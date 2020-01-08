【蒲種國中拆燈籠風波】副揆及6部長等巡視 蒲種國中重掛燈籠





（雪蘭莪．蒲種8日訊）被要求拆除校園內農曆新年裝飾包括紅燈籠的蒲種市中心國中一校，今日下午在副首相拿督斯里旺阿茲莎等高官前往巡視之前，重新掛上新年裝飾。

根據觀察，多名學生和教師於下午3時許，在校內建築掛上紅燈籠。

旺阿茲莎於下午約4時30分，前往因連夜拆除紅燈籠等新春裝飾而引起軒然大波的蒲種市中心國中一校，陪同者有6名正部長、一名副部長和多名國州議員，包括財政部長林冠英、外交部長拿督賽富丁、通訊與多媒體部長兼行動黨蒲種區國會議員哥賓星、負責宗教事務的首相署部長慕加希、水務、土地及天然資源部長希維爾、青年及體育部長賽沙迪、教育部副部長張念群和雪蘭莪州行政議員黃思漢。

這起風波引起政府高度關注，就連今日的內閣例常會也提出討論。

雖然教育部有發表聲明，指已聽取且滿意校方的解釋，並表明支持多元文化的交流，但卻沒有說明，校方是否有下令拆除、或為何拆除裝飾。

土著權威黨副主席莫哈末凱魯早前聲稱，該黨接獲一宗家長投訴，指過多的新年裝飾猶如向穆斯林學生傳教，因此致函蒲種市中心國中一校校長羅哈妮，要求拆下農曆新年裝飾，而校長接獲投訴後，指示學生拆下新春裝飾。

土權黨指接家長投訴

蒲種市中心國中一校的校友在網上貼文，指校友被要求連夜拆下新年裝飾。

莫哈末凱魯說，他知道農曆新年與宗教無關，但這是社會普遍上存有的刻板印象，土權黨沒有糾正這項錯誤印象的義務。

他還說，若校方之後U轉，允許學生再次張掛新年裝飾，該黨將視是否有接獲投訴，再決定會否有其他動作。

土權黨是由馬來右派組織土著權威組織主席依布拉欣阿里所創辦。