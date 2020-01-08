巫裔家長也反對爪夷文課 茹嫩華小“過關”

（本同日8訊）巫裔家長也反對爪夷文教學，以友族佔多數的吉北本同縣茹嫩華小安全“過關”，不必學習爪夷文了。

該校6名四年級學生中，目前有5名學生家長反對爪夷文教學，其中2人為巫裔，儘剩下一名巫裔家長尚未答覆。

屬於微型的茹嫩華小今年共有51名學生，以友族佔多數，即24名巫裔、18名泰裔、8名華裔和1名印裔。該校從去年起，一連2年沒一年級華裔新生報到。

該校今年四年級學生分別2人華裔、3人巫裔和1人泰裔。

家長當場填寫 交回問卷

配合教育局指示派發爪夷文教學問卷給四年級學生的家長一事，該校校長日前以一對一方式與5名家長交流後，家長當場填寫問卷和交回給校長。

該校家教協會主席陳星球今早與吉北華校發展工委會進行交流會上說，巫裔家長反對的原因是，校方先讓家長了解送孩子來華小求學目的是學習華語，而且學校每周要上8節 （4小時）的國文課，還要上其他科目課，功課非常沉重了，再加上很多巫裔生在校外有上宗教班。

他說，多數泰裔學生家長會反對爪夷文教學，因為泰裔生本身掌握國文、英和華文的基礎很弱，所以家長不要增加孩子負擔。

他透露，這四年級學生3名巫裔學生中，有2人已經表達立場了，剩下1人家中有喪事，所以校長至今未見到該名家長。

該校董事長劉鶴芝說，該校創校於1925年，而以農業為主的茹嫩小鎮曾60年代前是華人密集區，該鎮上以前有華人經營咖啡店、酒家、2個豬肉檔等，也成立各姓氏的血緣性團體，非常熱鬧。

他也說，該小鎮出現排華事件後，很多華人搬遷出外，該校早60年代高峰期的學生人數達150人，至90年代期，學生人數逐年減少。

他指出，該小鎮今日已成為留守老人鎮了，30戶華人家庭的人數不到100人。

吉北華校發展工委會主席黃吉和說，他與團隊目前進入3所屬於情況危險的華小，即尤崙的指南華小和巴東得臘的高華華小，結果友族家長給答覆，真讓人出乎預料，這也是好的開始。

他認為，校方只要親自向友族家長講解，以讓家長深入了解情況，他們就不會盲目做決定了。