【A流感襲勵華】李文材：避免流感傳播 孩子若有症狀別上學

（檳城8日訊）北海峇東丁雅勵華小學截至今早已出現19宗A型流感病例，對此副衛生部長李文材醫生提醒家長，一旦發現孩子有流感症狀如發燒、傷風、咳嗽等，就應該讓孩子留在家中休息，避免傳染給其他學生。

他今日接受《光明日報》訪問時說，根據衛生部或各州衛生局的標准作業程序，一旦發現學校某班級出現超過一宗的流感病例，該部或衛生局將會發出相關班級需關閉的指示，但不會關閉整所學校。

他說，當局也會派員到有關班級進行消毒與清理工作，同時派發口罩給學生及老師。

勤洗手降感染風險

他指出，流感是由流感病毒經由唾液飛沫傳播造成，病例每天都有增減，因此大眾需要提高衛生意識，養成勤洗手的好習慣就能減低感染風險。

他續說，當局目前不會指示官員到各大學校進行檢查，除非發現有關學校出現流感病例，並希望校方多注意，在學生踏入校園前，若發現學生有發燒、咳嗽等症狀，應馬上致電讓家長把孩子送回家休息。

檳城醫院傳染病科主任曹定思醫生受訪時提醒大眾，當一個人患上流感或生病，一定要留在家裡休息，自我隔離別去公眾場所，以免把病毒傳染給他人。

她說，流感病毒是透過人體的唾液、鼻涕等傳染，因此大眾要提高自身的衛生意識，要養成常洗手的習慣。

“民眾也可到西藥行購買小瓶且有消毒除菌功能的免洗手液並帶在身上，一旦到公眾場所並需觸碰到公眾設施如電梯、公園裡的遊樂設施後，就必須洗手或用免洗手液殺菌。

她稱，每個人都應醒覺及擁有衛生知識，比如咳嗽時應用手巾或紙巾摀住鼻嘴，若有流感病狀就必須戴口罩出門，若身邊沒有紙巾就用衣服的袖子來摀住鼻嘴，這樣才不會把病毒散播出去。

她也呼籲那些高風險群如老年人、孩童、孕婦、肺病患者、哮喘患者等應每年到醫院或診所注射流感疫苗，別等到感染了才來注射， 出現並發症的可能性較高。