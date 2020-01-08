蔡倡蔚：向民眾收停車費 海珠嶼伯公廟土地被佔







（檳城8日訊）社會主義前進陣線（社進）發言人蔡倡蔚指出，丹絨道光海珠嶼伯公廟土地疑遭人“侵占”，公眾前往要給泊車費及“入門票”。

他說，他們接獲公眾投報，車主進入廟地需繳付泊車費，在假日時甚至每輛轎車收費5令吉。

“進入廟地參觀知名的阿凡達秘密花園的公眾也每人必須繳交成人1令吉，兒童50仙的入場費，即使取道廟地進入沙灘也要給‘過路費’，此舉侵害公眾免費進入沙灘權益。”

去沙灘要給過路費

“據投報者說，進入廟地繳交1令吉後就會獲對方發出‘入門票’。至於以車代步者只需每輛車付5令吉，不計人數。”

他指出，一些公眾曾誤以為是該廟向入廟者收取泊車費及入門票，但理解後才發現，該廟並沒向民眾收泊車費與入廟費。

他懷疑，該廟地已遭人侵占並淪為私人牟利的地方。

“這種活動將嚴重影響神廟的香油收入，且令不知情者對伯公廟產生負面印像。”

另一名發言人鄭雨週要求州政府、該區國州議員及警方關註此事，並解決此事引起的爭議，並呼籲海珠嶼大伯公廟就此事報警及作出澄清。

廟方澄清沒授權收費

檳榔嶼海珠嶼五屬大伯公廟會長劉志榮律師受詢時強調，該廟從未授權任何人代為收費，他們對此事也甚為頭疼。

他說，這種事發生已久，尤其在阿凡達秘密花園設立後，外人前往當地收費的情況更是變本加厲。

他指出，有關人士的行為已對該廟造成負面影響，也曾接獲不少投訴。理事會成員曾與涉及收費的人士協商，但問題仍無法解決。

他說，由於阿凡達秘密花園的電費由該廟支付，所以曾向當局申請停車執照以收取停車費減輕廟宇負擔。

他指出，但當該廟人員才開始收費數天，便遭到警方的警告，指該處不能收停車費。

他說，未來若要私營化停車場，除了公開招標也會優先考慮當地人。

他強調，耗資200萬令吉建造的阿凡達秘密花園從未收費，而所謂的收據是有人冒用該廟名義發出，他們在掌握證據後將會報警。