【蒲種國中拆燈籠風波】哥賓星：新春無關宗教 不應向極端分子低頭











（八打靈再也8日訊）土著權威黨（PUTRA）副主席莫哈末凱魯宣稱在校園掛紅燈籠及新年裝飾“猶如向穆斯林傳教”掀起風波，數名部長在社交媒體發文表明，農曆新年無關宗教，政府不應該向極端分子低頭。

民主行動黨蒲種區國會議員哥賓星在臉書發文，表示對校園掛紅燈籠及新年裝飾不認為有問題，因為農曆新年既與宗教無關，也不是宗教慶典，相反的，人們必須彼此尊重，並共同歡慶這樣的節日。

校方不應妥協

“土著權威黨所挑起的擔憂毫無基礎。我認為校方不應該對這樣的要求妥協。”

“為了歡慶節日如農曆新年而進行裝飾，是正常的事，我們是擁有各種文化的社會，我們這麼多年來也一直在全國歡慶這個節日。”

哥賓星也是通訊及多媒體部長；他說，他將會把此事帶到內閣會議上討論。

莫哈末凱魯昨天在推特發文，宣布蒲種市中心國中1校校長羅哈妮答應拆除校園內所有新年裝飾，而華裔校友被迫於當晚回到學校連夜拆除裝飾。

賽富丁：傳統須獲延續

外交部長拿督賽富丁文直指農曆新年與宗教無關，而且這個國人一起慶祝了幾十年的傳統必須得到延續。

他在推特發文說，馬來西亞的優勢是多元民族、文化和宗教的人民和平且和諧地相處，應該加強這個精神。

楊巧雙：學校教育包容

婦女及家庭發展部副部長楊巧雙在推文中說，學校是教育年輕一輩與他人互動、相互包容與尊重的地方，師長必須確保學生在這方面的學習，不論是從課本、校園環境或考試。

賽沙迪：為何會成為課題

青年及體育部長賽沙迪說，國民型學校是所有種族及宗教信仰者共同擁有，馬來西亞是所有馬來西亞人共同擁有的國家，所有大家人應該一起慶祝華人新年。

“為什麼這會成為課題？”

賽沙迪也是土著團結黨青年團團長；他在推文中也諷刺土權黨，到了華人新年，這班人卻“厲害討假期”。

沈志強：希盟立場須堅定

青年及體育部副部長沈志強認為，在面對所有種族的極端分子時，希盟政府必須採取更堅定的立場。

他在臉書發文說，華人傳統，尤其是儒家思想及佛教教導中庸之道，而馬來文化其實也鼓吹中庸。

“中庸在我們的多元社會非常重要，以便各族及各宗教的人民可以和睦共處。”

他說，隨著一些種族極端分子在馬來西亞散播恐懼與不理智思維，“政府現在是時候針對各族的極端分子採取更堅定的立場。”

倪可敏：不向偏執狂低頭

國會下議院副議長倪可敏強調，學校是教導孩子與他人互動，了解各族不同文化和節慶的地方。政府絕對不能向這些極端分子和偏執狂低頭。