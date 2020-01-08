獄內組黨2年幹65案 警捕19悍匪通緝8人





（芙容8日訊）森州警方與武吉阿曼警察總部聯手展開“蝙蝠行動”，在短短1個月內搗破由27名擁有嚴重罪案前科釋囚組成的“卡巴里黨”，偵破至少65宗劫案，逮捕19人，另有8人仍潛逃。

全國刑事罪案調查總監拿督胡茲爾披露，潛逃中的8人當中，警方已掌握其中6人的身份，並全力通緝，當中包括“卡巴里黨”幕後首腦之一，綽號“Vicki”的印裔男子古拿士卡蘭（32歲）及得力“頭馬”吉瓦拉（23歲）。

首腦及頭馬在逃

胡茲爾今日於森州警察總部召開記者會，在森州總警長拿督莫哈末尤索夫、副總警長仄扎卡利亞、森州刑事罪案調查組主任萬陸曼等警官的陪同下，宣布警方搗破悍匪黨及全城通緝在逃嫌犯的資料。

他指出，被名為“卡巴里黨”（Geng Kabali）的創辦首腦為印裔男子卡巴里（32歲，來自森州），已在日前連同18名黨羽落網。

警方是於2019年11月至12月，在森州及雪隆區展開名為“蝙蝠行動”（Ops Kelawar)，期間分別在森州、雪州及吉隆坡區展開大型逮捕行動，將悍匪一網打盡。隨著大批匪徒落網，警方在展開後續調查時發現，匪黨從2017年成立至今，涉及至少65宗入屋打搶及錢幣兌換商搶劫案，其中50宗來自雪隆區，15宗來自森州。

根據警方調查所“卡巴里黨”在短短2年內乾下逾60宗劫案，涉及款項近100萬令吉，他們首宗搶劫案是於波德申發生，結夥持械打搶一間錢幣兌換商，劫走15萬令吉現金與外幣。

涉款近100萬元

胡茲爾說，卡巴里黨的成員年齡介於18至50歲，皆曾涉及各種嚴重罪行的釋囚，如謀殺、打搶、勒索及吸毒等，出獄後自立門戶，都是極其凶殘的悍匪，受害者皆印裔人士，幹案時間通常介於晚上8時至清晨5時。

胡茲爾指出，嫌犯接受盤查時坦承，“卡巴里黨”成員皆在監獄中結識，出獄後組成，主要在吉隆坡、雪州及森州幹案。2名幕後主腦為卡巴里及“Vicki”，目前“Vicki”仍在潛逃。

警方公佈6名在逃嫌犯的照片，呼籲民眾提供情報，協助警方盡快將悍匪逮捕。另一方面，他也促請公眾若目擊搶劫案，可前往臨近警局投報。

警方目前援引刑事法典130V（1）條文（被認定為有組織的犯罪集團成員）調查，並在2012年國家安全罪行（特別措施）法令（SOSMA）下被控。此外，19名落網嫌犯將於明早在芙蓉法庭面控。

警：SOSMA是對付罪犯好法令

胡茲爾強調，2012年國家安全罪行（特別措施）法令（SOSMA），是專門對付所有犯罪集團最好的法令。

他認為，SOSMA一旦被廢除，對警方而言，將會增加破滅罪案的難題，難以採取對應的法令對付罪犯。

“我相信社會也需要警方採取適當的行動來破滅罪案，就如對付'卡巴里黨'的悍匪。”