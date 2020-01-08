【美伊開戰】 報復指揮官遭炸死 伊朗襲美駐伊拉克基地











（德黑蘭、華盛頓8日訊）中東局勢一觸即發！伊朗革命衛隊“聖城旅”指揮官蘇雷曼尼本月3日在伊拉克巴格達被美軍無人機炸死後，德黑蘭方面今天採取報復行動，向美軍位於伊拉克的兩個基地發射十多枚導彈。

伊朗稱美方至少80死

美國國防部表示，美軍至少兩處駐伊拉克基地設施遇襲，過後證實是阿薩德空軍基地及位於北部埃爾比勒的基地，但聲稱攻擊沒造成多大破壞，否認有人傷亡，並強調會動用一切手段保護美國利益。

《洛杉磯時報》引述美方國防消息指，由於美軍能實時探測及追蹤伊朗發射導彈，因此及時發出警告，讓遇襲基地的美軍及時避難。

阿薩德空軍基地駐有以美國為首，針對恐怖組織“哈里發國”（IS）的聯軍。多名高官獲悉事件後，趕赴白宮與總統特朗普商討對策。

特朗普稱“一切良好”

特朗普其後表示“一切良好”，他會在當地時間周三早上正式回應事件。

與此同時，伊朗則要求美軍撤出中東地區，揚言這次攻擊只是第一步，並警告美方不要報復，否則伊朗可能攻擊美國的中東盟友以色列和阿聯酋，在中東爆發全面戰爭。

不過，外長扎里夫隨後強調，無意為事件繼續升溫。

美向中東增兵4500人

伊朗向美國採取報復行動，發射導彈攻擊美軍駐伊拉克基地。同日，《紐約時報》報導稱，美國國防部已向目前駐有5萬名軍人的中東地區增兵4500人。他們將主要負責加強保安，目標包括美國駐當地使館、軍事設施與機場。

同時，英國海軍亦已派出兩艘戰艦駛往波斯灣。

目前，美國杜魯門號航母戰鬥群已部署在阿曼灣附近，巴丹號兩棲攻擊艦取消原定與摩洛哥進行的演習，正運載2200名士兵前往中東。

軍頭葬禮人踩人增至56死

被美軍擊殺的伊朗革命衛隊軍頭蘇雷曼尼，遺體昨天運抵家鄉克爾曼下葬，百萬名民眾夾道送別，卻演變成人踩人事件。國營電視台報導，死亡人數已增至56人，另有213人受傷。

目前仍未知引發人踩人的原因。從網上片段可見，事發後有人為傷者進行心外壓急救，地上亦有相信死者的遺體，臉部被布蓋著。

蘇雷曼尼的葬禮因為這場事故而延遲，當地半官方媒體稱，延遲的原因是考慮到有大批民眾聚集。