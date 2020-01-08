《夕霧花園》僅挨1刀 補鏡頭大馬獨享

早前入围金马奖9项大奖的大马电影《夕雾花园》，找来了台湾导演林书宇执导，改编自马来西亚作家陈团英的同名小说，描述历经妹妹身亡的张云林（李心洁饰）与日本园艺师中村有朋（阿部宽饰）在二战后的揪心爱情故事。

早前有说《夕雾花园》的大马版本惨遭电检局无情砍3刀，但来马为电影宣传的林书宇证实只被砍了1刀，而特别为大马剪接的版本也多了一幕国际版没有的画面。

林书宇表示李心洁在片中突破尺度，大胆裸露与阿部宽演出浴池亲热戏，原本他是考虑到马来西亚的审查制度可能不能通过，所以一度思考是否要把这幕剪掉，但李心洁觉得“很可惜”，希望能保留下来。“最后我加了一段前戏（只有大马版本才有），并把这场激情戏缩短了一半，最后审批成功过关。”

配合《夕雾花园》将于1月16日全马上映，导演林书宇、张艾嘉和李心洁也为电影展开宣传，周二下午接受大马媒体联访。

李心洁：接过最复杂角色

获9项金马奖提名兼获最佳造型设计奖的《夕雾花园》，是李心洁诞下双胞胎、休息3年后复出的作品，她坦言“云林”是她从影以来接过最复杂的角色。“因为是二战时期，为了这个角色我做了很多功课，无论是精神上和体力上都消耗很大的体力。记得接到剧本时，我跟自己说要百分百变成角色中的那个女人，在拍摄时必须拿捏好每个细节，所以每天都很累。”

李心洁不讳言自己太过投入角色中，也没察觉拍完后还没完全抽离出来，“直到有天去禅修时，突然对片中中村有朋的愤怒完全爆发出来，爆哭后才发现原来有些情节还留在内心里面。”一旁的张艾嘉打趣调侃她说：“因为她搞不懂阿部宽为何不回来。”

虽然这次入围金马奖与影后擦身而过，但李心洁在片中诠释历史的大格局下的爱恨交杂，精彩的演出为她赢来了众多称赞与肯定，连作者陈团英也亲自简讯给她，让她坦言接到作者的简讯给予她很大的鼓励，让她十分感动。

张艾嘉：为爱徒而接演

工作满档的张艾嘉，这次是冲著跟爱徒李心洁饰演同一个角色而接演，她笑说：“别人演心洁老年的话，我心里会有点不舒服。”师父亲自上阵，也因此让李心洁演得很放心。

林书宇导演坦言要把如此受欢迎的小说拍成电影，确实有压力，因为担心若拍不好，会让大家失望。他透露，那天接到作者的简讯，“开心不敢看，最后鼓起勇气看，作者说很喜欢电影，因为这句话，我也放下心头大石。”

李心潔接拍“身心靈”節目

息影3年后，接拍《夕雾花园》的李心洁透露她暂时没有任何电影计划，不过她今年却接了一个跟“身心灵”有关的大马节目。“预计节目会在四五月份推出，这是我想做了很久的一项事情”，李心洁不愿透露太多，一切就等待稍后公布。

另一方面，张艾嘉透露她接下来会执导拍摄VR电影，目前手头上有3个剧本，其中一个是她把之前的长篇故事的作品翻拍成VR电影。此外，张艾嘉也会接拍香港新导演的电影。“近年来都是协助各地的新导演，知道他们找资金很不容易，所以就帮助他们。”