美伊衝突升級 黃金原油價飆漲

（紐約8日訊）伊朗週三對美國的復仇行動展開後，黃金與原油價格猛飆漲，黃金價格更是刷新高至每盎司1600美元以上，創6年多以來的最高水平。

彭博社報導，現貨金價上漲2.4%至每盎司1611.42美元，為2013年以來的最高水平。

另外，在伊朗向美國和聯軍使用的兩個空軍基地發射彈道導彈的彈幕之後，國際油價週三早上也飆升，一度上漲超過4.5%，至每桶65.54美元，隨後稍有回落。

美股三大指數期貨急挫，道期跌227點或0.79%，標普期貨跌0.88%、納期跌1%。紐約期油急升逾4%，美國10年期國債現券殖利率開盤下跌6個基點。

白宮在一份聲明中說，特朗普已獲悉有關美國在伊拉克設施遇襲的報導，並正在與他的國家安全團隊密切監測局勢。

美國國防部在一份聲明中說，伊朗於華盛頓時間週二下午約5時30分向伊拉克境內的美軍和聯軍發射了十幾枚彈道導彈，目標至少針對伊拉克的兩個基地。伊朗瞄準了Al-Assad和Irbil基地，並稱其正在評估“初步的戰損”。聲明又指，“在評估情勢和作出反應時，我們將採取一切必要措施，保護和捍衛該地區的美國人員，合作夥伴和盟友”。

半官方新聞機構Tasnim報導稱，伊朗已經針對一處美軍伊拉克基地發動了“第二波”襲擊，報導沒有透露消息來源和基地地點。