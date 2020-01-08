【台灣總統選舉】台合格選民1931萬人 各陣營力爭118萬首投族

（台北8日訊）距離1月11日台灣第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票日倒數3天，台灣中央選舉委員會公布本屆總統選舉合格選民共計1931萬1105人，不分區立委選舉合格選民有1931萬2105人，區域立委選舉合格選民則有1880萬6913人，預計週六當晚10時完成開票。

此前台媒報導，根據中選會統計，這次大選的“首投族”（20至23歲）共計有118萬人，是各陣營候選人極盡全力爭取的選民。

中選會昨天表示，關於總統選舉選民年齡層分布，以40至49歲居冠，共有374萬3492人，其次為50至59歲，有363萬2972人。最年輕的20至29歲選民有311萬9456人，30至39歲有354萬9620人，60至69歲有303萬5169人，70至79歲則有141萬806人。

據悉，2016年總統選舉的合格選民共有1878萬2991人，其中以30至39歲居冠，有391萬7759人。若將2016與今年總統選舉選民人數相比，成長幅度最高的年齡層是60至69歲選民，今年比2016年整整多出53萬2587人。

新北市選民最多

中選會還指出，在本屆總統選舉方面，台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等6直轄市選民人數達1337萬6945人，佔總選民人數69.27%；其中，新北市選民人數332萬1459人最多，其次為高雄市229萬9558人。

另外，台北市及台中市選民人數皆超過200萬人，分別有216萬7264人及225萬1064人。桃園市及台南市選民也有100萬人以上，分別為178萬755人及155萬6845人。

根據台灣內政部說法，若要擁有投票權，依規定須年滿20歲、未受監護宣告，總統選舉須在台繼續居住6個月以上，立委選舉則須在選舉區持續居住4個月以上，才符合投票資格。

韓國瑜若勝選 美分析：北京或有2舉動

台灣總統大選即將於本周六登場，華府及北京方面都高度關注。美國學者分析指，若國民黨總統候選人韓國瑜勝選，北京可能會有2種舉動；若現任總統蔡英文成功連任，北京則可能對台灣採取3項措施。

根據《美國之音》報導，美國史丹佛大學胡佛研究所台灣與印太項目顧問鄧布勒曼發表一份報告指，若韓國瑜勝選，國民黨的“九二共識”已無法滿足北京方面，因為中國領導人習近平去年1月2日的談話，已將九二共識連結至邁向統一的“一國兩制”。

鄧布勒曼認為，像韓國瑜這樣沒經驗的領導人，很可能被北京方面視為較其他國民黨政治人物更具可塑性，讓韓國瑜面臨更大壓力，可能需開始協商和平協議，或像國民黨前主席洪秀柱一樣，在2016年與習近平會面時重新定義九二共識。

蔡若連任北京更難抉擇

若是蔡英文當選連任，鄧布勒曼分析指出，北京方面將面臨更困難的抉擇，可能會加倍施壓、重新校正，或是重新評估對台灣政策。

不過，鄧布勒曼認為，加倍施壓的做法很有難度，因北京方面很難僅懲罰蔡英文，卻不羞辱到一般台灣人民，加上蔡英文為多數選民投票選出，若北京在她連任後加倍施壓，最終只會將台灣推離統一的軌道，這與北京的目標是完全背道而馳的。