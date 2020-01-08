違法擴建 餐廳廚房圍墻被拆







（大山腳8日訊）威省市政廳執法人員今早拉大隊前往大山腳瑪朱商業中心，拆除一家餐廳違法擴建的廚房圍墻，業者痛斥市廳在沒有提前通知下便到場敲破廚房圍墻，價格不菲的炊具被倒下的破墻壓壞，業者損失慘重。

廚房被拆的Kim Castle餐館業者透露，今早約9時，市政廳數十名執法員連同一輛神手及一輛羅里浩浩蕩蕩抵達後，便展開拆除行動。他嘗試和執法人員了解情況，但執法員不作任何回應，在完成拆除工作後，拉起黃色警戒線，封鎖現場後即离開。

他說，事發時，住在二樓的員工被樓下一陣吵雜聲驚醒，下樓一探究竟，竟看見一輛神手正在推倒廚房後的圍牆，他接到通知後趕抵現場，目睹了最後階段的拆除工作。

“我向執法員提出詢問，但是沒人理會，他們在拆除工作完成後便拉起封條離開，過程中沒有展示或留下任何文件。”

他說，執法員將廚房一堵較長的牆壁推倒後，再把其餘兩堵牆鑿出大洞。牆壁被推倒時砸到牆下的爐灶與炊具，讓他蒙受嚴重損失。

該業者透露，他是東馬人，2011年買下這間商業單位後開始創業。當時的餐廳結構已是如此。

“過去幾年，市政局曾催促我呈交餐廳的圖測，他於2017年讓繪測師把餐廳圖測交給一名人民代議士後，便沒了下文。”

他說，兩三個月前，市廳官員曾來餐廳，見一名正等待開門營業的清潔工人，即向對方索取身份證，並在員工尚未搞明狀況下，要求員工簽署一份文件，之後便離開。

他對執法隊伍的行為滿腹疑問，除了今早在執法前沒出示任何文件外，更不明白官員怎麼可以隨便找一名員工簽署文件，而非找上業者。對此，他表明會尋找途徑，向有關單位追討責任。

威省市政廳秘書羅絲娜妮接受本報詢問時說，市廳在進行拆除行動前早已給予業者足夠的時間和通知，至於詳情則有待市長批准後才對外發佈。