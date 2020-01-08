證濫權 反貪會公開9錄音 揭高官向納吉洩密





（布城8日訊）反貪污委員會（SPRM）今日拋出震撼彈，出示9組相信是前首相拿督斯里納吉與另外6人，包括前首相夫人拿汀斯里羅斯瑪、政府高官及沙地阿拉伯王子等人，合共長達45分鐘的電話對話錄音片段，揭露涉及洩露政府機密、濫權及共謀犯罪的犯罪行為。

其中，反貪會前主席丹斯里祖基菲里的對話錄音更揭示了他涉及洩露納吉涉嫌1MDB醜聞的調查訊息。

而最後一個錄音片段也顯示了前首相夫人羅斯瑪，要求納吉以首相身分主導一切。

這9組電話錄音片段相信是在2016年1月5日至7月29日之間發生，電話錄音涉及7人，包括納吉及其妻子羅斯瑪、反貪會前主席丹斯里祖基菲里、朝聖基金前主席拿督斯里阿都阿茲、納吉前特別助理拿督安哈里以及2名來自阿拉伯聯合酋長國的人士。

反貪會主席拉蒂花今日召開記者會表示，相信這9組錄音片段涉及一馬發展公司（1MDB）和SRC國際有限公司有關。

拉蒂花說，反貪會所收到的錄音片段總長55分鐘，對媒體公開的片段長45分鐘，9組錄音片段分別是在2016年1月5日、17日、22日、2月26日、7月22日、23日、27日及29日的摘錄。

她表示，反貪會是在今年取得這些錄音片段，並在經過鑒定後，證實這些錄音片段是真實的，惟基於保護證人，她拒絕透露是誰將錄音片段交給反貪會。

她說，由於錄音內容涉及公眾利益，以及嚴重的國安問題，因此該會認為有必要公開錄音內容。

她表示，反貪會將會把有關錄音片段提供給警方及相關調查單位，並由他們展開更進一步的調查。

“我們能夠確定錄音的真實性，其內容令人震驚，是掩蓋和顛覆正義……。”

她表示，從錄音可以看到當中存在刑事陰謀、妨礙司法，濫用權力及引發國安問題。

反貪會前主席涉洩密

對於這個時候公開錄音內容，會否司法干預正在審理的SRC國際案，拉蒂花說，錄音內容涉及嚴重罪刑，因此還是留給有關當局去決定。

她表示，在反貪會的部分，她已經指示官員採取必要的步驟，並將所有錄音交給警察以採取進一步行動。

她表示，這些錄音片段還沒有向首相敦馬哈迪匯報，而是先向媒體公布。

詢及日後是否會有更多錄音片段出現，她不排除可能性。“反貪會經常會收到以多種方式提供的情報和證據，例如光碟、隨身碟和文件等，這不奇怪。”

至於非法盜錄電話談話內容是否違反法律，拉蒂花不願置評，她說，現在先是把錄音片段交給警方展開調查。

美司法查一馬案初始 納吉盼王儲助里扎

反貪會今日公布的其中一段錄音片段顯示，在美國司法部2016年開始向一馬發展公司（1MDB）展開民事訴訟時，納吉嘗試向阿聯酋王儲尋求協助，把其繼子里扎投資的電影資金來源，粉飾為來自阿聯酋的貸款。

反貪會公布的這2段電話錄音都是在2016年7月22日兩個時段由納吉所撥出。第一通電話是撥給阿聯酋王儲莫哈末，要求會面商討解決1MDB的問題；同一天的第二通電話則是納吉提出“私人請求”，希望可以協助里扎。

“我向你提出私人請求，是里扎和他投資的電影，問題不大，只是讓賽曼梳（IPIC時任主席）安排一份協議嗎？內容是指里扎會按照計劃償還錢，顯示這為一個合法融資，不是洗黑錢。”

“他（里扎）面對壓力，被視為代罪羔羊。”

根據錄音，納吉是要求盡快與賽曼梳簽約，以便里扎可以開始償還款項，讓它看起來是一份合理的貸款協議。

納吉電話中告訴對方說，里扎不知道資金來源，他相信這一筆資金是來自阿爾巴投資公司，而他不想里扎成為受害者。

“我們在用餐時，殿下曾經提及要幫助他。”

在納吉在與王儲的對話中，他也多次強調，馬來西亞和阿聯酋必須要解決1MDB面對的問題。

納吉還形容，美國司法部對1MDB展開的民事訴訟行動，讓馬來西亞頓時陷入一片陰霾。

美國司法部在2016年指控，里扎的紅岩電影公司（Red Granite Pictures）使用從一馬公司盜取的資金來資助其電影，包括《華爾街之狼》。

夫人出謀獻策 納吉言聽計從 羅斯瑪是納吉的軍師？

從反貪會公布的9組錄音片段中，最後一個為納吉與夫人羅斯瑪於2016年7月27日進行的對話。對話顯示羅斯瑪為納吉出謀獻策，而納吉對羅斯瑪的意見也給予尊重及接納。

在這個長達6分鐘，在中午12時46分摘錄的談話中，羅斯瑪表現得非常不悅，其語調非常尖銳，數落時任反貪會主席丹斯里阿布卡欣的不是。

她在談話中抱怨納吉處事不當，以致他們在外人眼中淪為“壞人”，而阿布卡欣卻似乎是個英雄。

在這個主要以英文對話的片段中，在納吉接過電話後，羅斯瑪即喊說：“我可以勸告你一下嗎？你都不聽我的。”

接著，就聽到羅斯瑪提及阿布卡欣，伯拉拍照等；她跟著力數其辦公室的5個人的不是。“這5個人，難道他們不懂得必須以你為先，而不是別人嗎？”

羅斯瑪說：“你是首相，你應該是最重要的，而非其他人。”

“我不喜歡這樣，親愛的，你是首相，你應該主導，不是其他人，好嗎？”

在羅斯瑪連串的“炮轟”聲量中，只聽到納吉主要只是以“嗯”、“是”、“我明白”等回應，當中他僅有針對簽署委任祖基菲里出任新任反貪會主席一職，打叉強調說“明白、明白，我已經簽署了委任祖基菲里的信函”。

從這個錄音片段，顯示羅斯瑪為納吉出謀獻策，而納吉對羅斯瑪的意見也似乎言聽計從。

對於這一段談話錄音，拉蒂花說，這段錄音相信是反貪會前主席阿布卡欣辭職，宣布新任主席祖基菲里接任的對話。

阿布卡欣是在2016年在宣稱沒有受到任何一方的壓力下卸任反貪會主席職，而同年8月1日，祖基菲里從總檢察署調往出任反貪會主席，他之後在2018年5月辭職。

納吉將與律師商討

（吉隆坡8日訊）前首相拿督斯里納吉對於反貪污委員會公布關於他與夫人及反貪會前主席等人的錄音，深感驚訝，他將與律師商討，並從法律角度研究此事。

“我正在研究（錄音）內容，我已將此事交給律師，在我們國家歷史中從未發生這樣的事，在這樣的時機，在金馬利補選期間……我會和律師先商討。”

他今日在SRC洗錢案自辯第10天午休時，針對會否對以手機錄音者採取行動受詢時表示，他當時是首相，他將從法律角度研究可採取的行動。

至於是否確有其事，納吉指需要先查證。

至於是否屬於政治攻擊，他並沒有正面回應，僅語帶雙關說“在金馬利國席補選期間發生。”

黃泉安：有證據應提控 “拉蒂花為何做戲？”

（吉隆坡8日訊）前民主行動黨日落洞國會議員黃泉安說，反貪污委員會主席拉蒂花若有證據，就應該直接提控前首相拿督斯里納吉及其夫人拿汀斯里羅斯瑪，為何還要公布錄音“做戲”？

他在推特發文說：“拉蒂花，為什麼要做場戲？如果有證據在手且已經確認，反貪會就逮捕這對夫妻並將他們控上法庭。”

“誰還需要這些戲劇和舞台效果？已經很惡心了！”

林立迎認同拉蒂花做法

（吉隆坡8日訊）民主行動黨甲洞國會議員林立迎認同反貪污委員會主席拉蒂花在接獲政府高級人員涉嫌濫權的錄音片段後，將其公開及交給警方，認為是對的做法。

他今日以律師身分發文告指出示，該錄音片段是一份匿名資料，不是拉蒂花主動要求的資料。

“根據馬來西亞法律，凡是在事主不知道的情況下的錄音為非法錄音，非法錄音是違法的，不能作為呈堂證供，沒有法律效用。”