【美伊衝突】 若還擊導彈襲擊 伊朗恫言襲美





（華盛頓8日訊）CNN今天最新消息，伊朗伊斯蘭革命衛隊在電報中發出威脅，如果美國膽敢對伊朗當天的導彈襲擊做出回應，將在美國境內發動襲擊。

另據報導，伊朗向駐伊拉克美軍發射導彈之後，美國總統特朗普的助手們正在緊急準備起草特朗向全國發表講話。

報導說，演講的具體時間還有待決定，而且隨著信息的收集，可能會被推遲，但兩位官員告訴CNN，正在準備演講，併計劃讓特朗普週三晚在總統辦公室演講。

伊朗伊斯蘭革命衛隊承認向駐有美軍的伊拉克空軍基地發射了十幾枚導彈，並宣稱“激烈的復仇行動已開始”。

彭博社報導，一名美國國防官員證實，位於伊拉克西部安巴爾省的阿薩德空軍基地（Ain al-Asad）週三（8日）遭到襲擊。五角大樓說，伊朗向伊拉克的兩個空軍基地發射了“十幾枚”彈道導彈。

美國國防部負責公共事務的助理部長霍夫曼在一份聲明中說：“伊朗向在伊拉克的美軍和聯軍發射了十幾枚彈道導彈……很明顯，這些導彈是從伊朗發射的，目標是阿薩德和埃爾比勒的至少兩個駐有美軍和聯軍人員的伊拉克軍事基地。”

伊朗官方媒體報導證實，阿薩德基地“遭到數十枚導彈襲擊”，並承諾會在美國進一步進行攻擊的情況下“做出更多鎮壓反應”。

《紐約時報》報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊在Telegram通訊群組發佈的一份聲明中說：“革命衛隊的激烈報復已經開始。”

伊斯蘭革命衛隊稱：“伊斯蘭革命衛隊向‘大撒旦’美國宣布，未來的行動將給它帶去更多痛苦和破壞。”

據報導，伊朗最高國家安全委員會秘書阿里．沙姆哈尼（Ali Shamkhani）週二表示，伊朗正在考慮13種“報復方式”，為蘇萊曼尼之死展開報復。