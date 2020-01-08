【蒲種國中拆燈籠風波】 巫裔網紅發文調侃 馬來人怕什麼：燈籠

（雪蘭莪．八打靈再也8日訊）蒲種國中連夜拆華人燈籠事件，已在網網掀起軒然大波，即使馬來人也看不過眼，包括一名巫裔網紅慕嘉希丁（Mujahidin Zulkiffli）今早連續在個人臉書發了2篇文調侃寫道，馬來人害怕什麼的一長串名單中，又添多了一樣東西，那就是華人的新年裝飾。

慕嘉希丁先在首篇文中透露，那名投訴華人裝飾的馬來律師，其實就是過去曾經為馬來青年在劉蝶廣場偷手機辯護的律師。這名律師爭議事蹟，還有在國內挑起《羅馬規約》風波以及最近入稟法庭挑戰華淡小合法地位。

他指出，自己認識這名律師，他是一個聰明人，私下為人也不傲慢，所以很清楚他的一系列動作背後是有經過算計的議程。

“他想要謀取廉價的曝光，所以請不要讓他得逞，我也不想在貼文提起他的名字。”

“華人農曆新年不是宗教慶典，這些華人新年裝飾跟宗教有什麼關係，你瘋了嗎？不是，你只是很狡猾，這就是你的真面目。”

慕嘉希丁也在貼文中遺憾得知，有關燈籠已經被拆下，他認為非常愚蠢，這些行動屈服在這種廉價又愚蠢的議程。

他在另一篇貼文調侃，馬來人害怕什麼清單，如今多了華人新年裝飾。

他奉勸馬來人過年時也停止派青包，不要不認馬來人派青包是來自華人傳統農曆新年的紅包文化。

“我們也應該害怕紅包才對。（不過請華人朋友繼續給我紅包......我對你感到恐懼，但是我要你的錢）。”

接著他在貼文加強火砲調侃，“下次遇到華人舞獅時，請不要湊前去看，別不承認，我們都很愛看，對不？”

“下次馬來人過年也不要放鞭炮，請承認，那也是我們效仿華人新年文化。”

“下次馬來人過年也不要裝飾，請承認，伊斯蘭沒有教我們那樣做。所以我們是從哪裡複製的呢？”

最後他在貼文呼吁大家一起歡慶農曆新年，恭賀一個和氣生財的2020年。