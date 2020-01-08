【A流感襲勵華】19宗確診 各班級都有 勵華A型流感擴大









（北海8日訊）威北最大型的華小北海峇東丁雅勵華學校出現A型流感，截至今早8時為止，已有19宗確診病例，疫情擴大，幾乎各個年級都有學生感染。

衛生局會在下午5時到校內消毒，較早前校方也迅速啟動防範措施，包括安排校工在受影響的課室清潔消毒，同時分派口罩給全校師生。

衛局安排校內消毒

儘管教育局僅宣布2班停課，但由於家長擔心孩子受傳染，今早紛紛到校申請把孩子接回，尤其是新學年一年級的學生，缺課率最高。截至今早9點，全校1600名學生中，缺課者有432人。

今日全面停課的2個班級，即二孝（2T）班有2名學生受感染，而二平班（2D ）最多，有9人，其他班級如2H、2A、2H、3S、6A和6S各有一人，3T班則有2名學生。

據了解，上述事件是在前天開始，因二平班有9名學生沒來上課，老師打電話向家長詢問後，才揭發A型流感事件。

據校方所知，其實在開課的第一天，就有學生發燒，疑學生是在長假與家人出國遊行回來後就生病。

校方為了安全起見，當天隨即向教育局呈報，教育局和衛生部昨天派人到校內檢查，開會後才作出二年級從今日起（8日）至本月20日（週一）停課12天的決定。

開課首日學生發燒

校方昨日下午5時，才接到教育局通知，老師除了逐個打電話給家長外，也通過學校臉書傳達訊息。

4名縣教育局官員今早抵達學校，向校方了解情況，10時離開，面對媒體詢問時，不願發表任何談話。

此外，記者嘗試聯絡檳州教育局主任瑪哈儂，但對方沒有接電話。

家長：兒已退燒可進食

家長沈格緯（33歲）表示，就讀2年級的大兒子，在周日晚上發高燒入院，檢驗結果確認患上A型流感，一直處於39至40度的高燒，昨晚就已經退燒，比較有精神，也可以吃東西了。

沈格緯今早有送就讀1年級的二兒子來學校，由於越來越多家長到校申請把孩子帶回，他也趕過來學校辦理申請手續，將二兒子帶回。他說，醫生有告之，如果其他家庭成員有發燒或感冒的癥狀，一定要提早就醫，因為家中已有一個確證病例。

取消南下到校瞭解情況 家協主席吁家長預防

原本打算南下吉隆坡的勵華學校家協主席林俊傑，今早特趕到學校了解情況，並呼吁家長為孩子做好預防措施，以及多喝水。

他說，學校能做的只有叮嚀學生戴口罩、多喝水和進行課室消毒工作，至于學生安親班和戶外活動，就得靠家長多關注。

林俊傑說，校方昨日在臉書宣佈二年級停課后，引來很多家長的留言和電話詢問，指校方為何不申請關閉學校，其實校方沒有這方面的權限，一切需依照教育局的指示和決定。

家協理事：派發口罩 學生量體溫發燒速通知家長

家協理事伍謙玶稱，目前學校已派發口罩給每個班級學生，要他們在上課時戴上，同時也為學生量體溫，若出現發燒症狀就會馬上通知家長。

他說，校工昨天開始已在二年級班進行消毒工作，學校也取消戶外體育活動，只在室內進行教學。

孩子1個月2度感染 阿菲夫促民眾注射疫苗

檳州衛生委員會主席阿菲夫指出，他的孩子在最近一個月內也兩次感染了A型流感。為避免感染流感，他促請民眾前往診所注射A型流感疫苗針。

他說，凡在一幢建築物內出現兩個A型流感確診病例，衛生局都會要求患者隔離。他今日在記者會上指出，北海峇東丁雅勵華小學有兩個班級的18名學生因感染A型流感，校方已讓這兩個班級的學生停課隔離。他強調，該校並非全校停課，兩個班級停課至幾時將由校方決定。

他指出，目前檳州A型流感病情況仍受控制，政府醫院也有充足的治療藥物供應。