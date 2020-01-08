【A流感襲勵華】19學生確診A流感 家長准帶孩子回家





（北海8日訊）北海峇東丁雅勵華學校出現A型流感，截至今早8時，已有19宗確診病例，包括其它班級的一些學生也受感染，校方允許擔心的家長自行申請帶孩子回家。

今日全面停課的2個班級，即二孝（2T）班有2名學生受感染，而二平班（2D ）最多，有9人，其他班級如2H、2A、2H、3S、6A和6S各有一人，3T班則有2名學生。

截至今早9點，全校1600名學生中，缺席者有432人。

據了解，上述事件是在前天開始，因二平班有9名學生沒來上課，老師打電話向家長詢問後，才揭發A型流感事件。

據校方所知，其實在開課的第一天，就有學生發燒，其中一名學生曾和家人到過中國旅遊，長假回來後就生病，身體不適。

校方為了安全起見，當天隨即向教育局呈報，教育局和衛生部昨天派人到校內檢查，開會後才作出二年級停課的決定。

校方昨日下午5時，才接到教育局通知，老師除了逐個打電話給家長外，也通過學校臉書傳達訊息。

此外，校方也迅速啟動防範措施，包括安排校工在受影響的課室清潔消毒，同時分派口罩給全校師生。

4名縣教育局官員今早抵達學校，向校方了解情況，10時離開，面對媒體詢問時，不願發表任何談話。

家長沈格緯（33歲）表示，就讀2年級的大兒子，在週日晚上發高燒入院，檢驗結果確認患上A型流感，一直處於39至40度的高燒，昨晚就已經退燒，比較有精神，也可以吃東西了。

沈格緯今早有送就讀1年紀的二兒子來學校，由於越來越多家長到校申請把孩子帶回，他也趕過來學校辦理申請手續，將二兒子帶回。

他說，醫生有告之，如果其他家庭成員有發燒或感冒的癥狀，一定要提早就醫，因為家中已有一個確證病例。