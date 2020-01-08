瞭解伴侶 敏感部位 打開愉悅性福之門





（吉隆坡訊）如何激起男人的性慾望？泌尿科醫生駱澤鋅指出，多了解自己身體的敏感部位，才能輕易激起性喚起或性激動（Sexual Arousal），如口唇、耳朵的皮膚、乳頭等。一旦身體敏感部位被觸碰就會有性反應，性器官自然地有勃起反應。

“但是大部分人並不了解性器官的敏感部分，他們都會認為龜頭最敏感，從觸覺角度的確是，但這觸覺對於性激動並沒有太大的作用。也有人認為切除包皮的龜頭更為敏感，也較容易高潮，但不能持久的說法。”

他說，其實包皮的敏感度大於龜頭。有研究指出，包皮組織含有較多神經觸覺器官。若揉着該皮膚組織可為男性帶來某種爽快感，因此，若男性切除了包皮，就無法體驗此快感，所以，切除了包皮的龜頭更為敏感的說法是錯誤的。它反而無法導致性高潮。

男性尿道尾端最敏感

“其實，男性最敏感的身體部位不是龜頭或包皮，而是位於尿道尾端的身體部位。陰莖癌的男性在切除了陰莖、龜頭或包皮後，仍可揉着其部位而得到性喚起。並非所有的性高潮都來自龜頭上的敏感，男性可透過不同的方式得到性高潮，完全是因人而異。”

“一般男性的性功能及反應，與年齡沒有太大的關係。年齡導致男性最常見的問題仍是勃起功能，有些長者無任何的血管疾病也仍可勃起，只不過神經反應退化了，這是難免的。”

他說，很多夫妻並沒有相互了解對方敏感部位，因為東方社會對性話題仍難以啟齒，也達不了溝通的效果。力度、部位、速度等都需要拿捏，對方也需要回饋應有的意見，因此雙方必須有性溝通。

請問醫生

自慰 不影響健康

Q1.包皮有紅腫及感到疼痛，是什麼原因？

A1,這需要現場看診才能診斷，我推斷可能是受到念珠菌的感染，此菌與女性的白帶上的細菌是一樣的。

包皮在洗澡後沒有仔細擦乾淨，保持了潮濕度而染上。感染念珠菌的症狀包括痕癢、疼痛、紅腫等，不排除你可能患上了其它的皮膚病。

患者若被念珠菌感染是需要接受治療的，不過，若病源來自於對方，在長期性行為之下即使被治愈，也可能再度被感染。

切除包皮可讓龜頭乾爽，也可預防被念珠菌感染，因為這類細菌是因潮濕而繁殖。

Q2.自慰會為健康帶來不良影響嗎？

A2.不會，自慰能滿足男性的性需求，幫助身體器官活躍起來及保持性器官功能，相反地，若男性完全沒有自慰反而會患上性器官疾病。

年輕男性即使沒有性喚起也仍會分泌精液，因此若完全沒有自慰會經常夢遺或遺精，在醫學角度看，這是正常的身理現象。

Q3.手術中可否僅僅切除繫帶，不切除包皮？

A3,可以的，這種手術只需局部麻醉性手術，若男性繫帶過緊，可透過手術割斷，不過繫帶裡有血脈，因此需要縫起血脈，否則會大量出血。

其實，繫帶緊是不會對健康或性行為任何影響，但是若過緊，強烈自慰可能會撕破繫帶，因而造成發炎，在勃起的同時也會疼痛，最終導致勃起障礙。

Q4.包皮在性愛裡重要嗎？

A4.它在性愛的過程裡扮演着“潤滑油”的角色，使龜頭在進入陰道時不會被“磨傷”。

Q5.我今年60歲，正面對勃起障礙功能，該如何恢復勃起功能？

A5.勃起功能會因年齡而衰退，高齡者也會因三高而影響勃起功能，尤其高血壓問題的男性，這類的患者只能透過偉哥之類的藥物改善勃起障礙。

Q6.為什麼勃起後會彎曲？需要治療嗎？

A6.勃起後彎曲可分為兩種因素：先天性及後天性。

先天性勃起彎曲可分為兩種，一：勃起後往上或往下彎曲；二：曲折性彎曲，該類都是陰莖病而導致，其疾病稱“派若尼氏症”（peyronie's disease），可透過手術改善病症。

Q7.該如何延長性高潮？

A7.這需胥視男性的射精反應及陰莖勃起後的硬度，硬度越高射精越遲，硬度越低射精越早。

此外，高齡者較容易射精。健康度也是影響射精遲早因素之一，若男性每日運動，保持體力充裕，也可幫助延遲射精。有不良飲食、生活及習慣的男性也較難忍射精。

性交頻密度也是關鍵因素，其頻密度越高就較容易可以忍着射精，舉個例子，一個男子若7至8小時沒有小解，還未去廁所可能已漏尿了。

若一個男子幾個月沒有性行為，精囊處於滿泄狀態，稍有高潮就會射精了。最後是心理因素，心理壓力越大就越早射精。

Q8.運動過量會否影響性行為？

A8.過量運動或許會影響性慾，只因過量運動會讓身體有壓力反應而分泌類固醇，影響雄激素導致性慾乏乏。很多運動員在比賽前後期間都會有性功能問題。

Q9.太頻密性行為會為健康帶來負面影響嗎？

A9.不一定，因人而異，只要能勃起可性行為就好。

從生理及醫學角度裡觀察，性活動對於生理及心理都有好處，因此，若配偶與你仍有性慾及性需求，性生活應持續下去，不要讓年齡成為性生活退休的藉口。

話說癌症：再生障礙性貧血（四）中醫治療篇

再障是比較難治的疾病，合理和及時的治療非常重要。中醫在長期的臨床中積累了豐富的經驗，實踐也證明中醫在治療再障中效果很不錯。

中醫典籍很早就對再障及其治療有記載，稱之為“虛勞”、“亡血”、 “血枯”、“髓枯”等。中醫認為與造血有關的臟腑主要是心、肝、脾、腎四臟，不論任何原因，如果影響到這些臟腑的造血功能均可發生再障。

比如風寒可以使肝、脾、腎三臟受損；七情妄動可有大怒傷肝、思慮傷心脾；飲食不節會傷及脾胃；房勞使腎之陰陽虧損；邪毒（包括化學、物理、生物的等有害物質）入血傷髓等，均可出現血虛證候。

所以《黃帝內經》說“精氣內奪則積虛成損，積損成勞”，再障從根本上說就是虛勞之症。精氣內奪，氣血兩虛，容易招致感染，氣虛已不能攝血，感染髮熱又迫血妄行，這就是再障的發病機理。

應活血祛瘀生新

急性再障臨床上呈現迅猛之勢，是急勞髓枯之證。患者溫熱邪毒侵及骨髓，急勞血虛，高熱不退。此時補虛不及，補陽熱更熾，因此首要為涼血解毒，總則乃扶正祛邪、標本兼治。解除發熱、出血症狀後，必要時再加滋陰濟陽補腎的中藥。

慢性再障就不同了，鬚根據患者俱體症狀仔細辯證。因為“腎主骨、藏精、生髓”“精血同源”，所以慢性再障的本質是“腎虛”。雖從腎論治，但病者必定有或肝腎陰虛、或脾腎陽虛、亦或腎陰陽俱虛的區別。

且再障病程較長，久病必瘀，應活血祛瘀生新；而久病者常情志抑鬱，肝氣不疏，疏肝解鬱也是必要的。此外，再障的病程不同，治療也應辯清病情演變，或滋陰補腎，或滋陰濟陽，或溫補填精，或益髓生血，有針對性地處方才能見效。

腎陰虛的病人多潮熱或高燒，頭痛頭暈，口苦咽乾，情鬱易怒，失眠多夢，煩熱盜汗，舌淡少津，苔黃脈數，可以歸芍地黃湯、左歸飲、蒼玉潛龍湯等滋陰補腎，填精益髓；腎陽虛的患者多形體虛胖，面色萎黃，倦怠乏力，脘腹脹滿，食少便溏，畏寒肢冷，腰膝酸軟，舌淡苔白，脈沉細無力，可用人參養榮湯、人參鹿茸丸等溫補腎陽，填精益髓。氣生髓。

陰陽兩虛的病人面色蒼白，時冷時熱，自汗盜汗，食少納呆，腰膝酸軟，遺精滑洩，舌淡苔薄，脈細數無力，可以仙芪地黃湯加減滋陰壯陽，益

血瘀型的患者病程冗長，久治不愈，皮膚晦暗或瘀癍，舌有瘀點，脈沉細澀，可選桃紅四物湯、失笑散、大黃蟲丸加減活血化瘀；陰虛火旺，迫血妄行的患者熱毒入裡，耗精傷陰，面色蒼白，頭暈乏力，兩顴潮紅，五心煩熱，夜寐多夢，腰膝酸軟，潮熱盜汗，口渴喜飲，皮膚有瘀點瘀斑，出血色鮮，舌紫苔紅，脈細數，可用犀角地黃湯、羚黃涼血散加減滋陰降火，涼血止血。