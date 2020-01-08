【飛針走線2】擅縫製男士西裝 父攜聾啞兒媳 拚家族事業











現年65歲的檳城資深裁縫師曾榮春來自裁縫家庭，他的哥哥、姐姐和姐夫都是裁縫。

就讀中學時，每逢下課後，他就到姐姐和姐夫經營的裁縫店協助，15歲那年，他更到哥哥設在吉隆坡的裁縫店，向哥哥學習縫製男裝和女裝。

他說，裁縫師必須掌握量身、畫版、裁剪、手縫和車縫等多種技能，因此，一般學徒需學習3或5年才能成為裁縫師。

他在學有所成後，於1977年回到檳城，並在喬治市開辦“城中洋服”（City Tailor），專為男士量身打造西裝和西褲。

“在七十至八十年代期間，一般男士都是到裁縫店定製西裝和西褲。商人多是為了出席會議或一些正式場合而添置西裝，有些男士則是為了節慶，如結婚、過新年而訂製西裝。”

當時，一般裁縫店的訂單很多，他經常得縫製西裝和西褲到凌晨一時，同時還聘請7名員工協助。

服務遊客兼製日本和服

“那時候，喬治市區和光大大樓內設有很多裁縫店，以應付市場上龐大的需求量。然而，後來成衣進駐市場後，消費者多數到購物廣場買成衣，很少再去裁縫店定製服飾，使裁縫店的生意額大幅度降低。”

於是，他曾一度轉行到飲食業發展，並將“城中洋服”交給哥哥打理。

3年後，他再次回到裁縫業，重新接管城中洋服。因着時代的演變，那時候到裁縫店要求量身定製西裝和西褲的顧客人數已比過去劇減。

但是，因本地製作西裝和西褲的價格比較便宜，迄今還是有一些商人和西方遊客前來裁縫店要求量身定製西裝。他便曾為來自世界各國的男士縫製西裝，包括美國和荷蘭遊客。

“每個男士的身材不一樣，有些男士因有肚腩很難在市場上買到合身的西裝或西褲，裁縫師可以幫他們解決煩惱，依據顧客的身形和需求量身縫製服飾。”

他不但擅長縫製西裝，也曾應顧客要求縫製過日本男士和服，以便顧客可穿上和服出席在檳城舉行的日本文化活動。

民眾送修網購衣 設修改衣服服務

曾榮春說，早年是成衣進駐市場搶灘，如今則已步入網購時代，消費者隨時可以上網買衣。

雖然上網買衣很方便，但因消費者只能通過網絡看圖選購衣服，無法試衣，故常會買到不合身的衣服。

無論消費者是到門市購買成衣或上網買衣，都會面對服飾不合身的問題，有者更因此把衣物送到裁縫店，要求裁縫師修改。

由於越來越多顧客把衣物送交裁縫店作修改，他遂增添修改男女衣服的服務。

“以前，我主要是為男士量身打造西裝和西褲，當時顧客以男士居多。然而，自從我們開始提供修改衣服的服務後，把衣物送來修改的顧客則以女性為多，這或許是因為女性比男性更愛買衣吧。”

其中有一名女顧客幾乎每週都會把幾件衣服拿給他修改，經了解後才知道，原來女顧客很愛上網買衣，但經常買到不合身的衣物，所以常常要求修改。

“曾有一名女顧客上網買了一件晚裝後才發現不合身，由於晚裝設計是由多層布料製成，修改難度比較高。雖然如此，我最終還是成功把晚裝修得合身又好看。”

裁縫師需續進修 顧客方源源不絕

城中洋服坐落在喬治市的樂台居海南餐廳旁邊的一條小巷裡，該店麻雀雖小，卻五臟俱全。過去42年來，靠着忠實顧客的支持，使它得以屹立迄今。

採訪當天，可見各年齡層的男士不停進出店，有些是前來洽詢定製西裝的詳情，有者則是要求修改衣褲。

“有些男士在年幼時已隨家人到本店定製服飾，長大後依然常來光顧。其中有一名男士在過去28年來，每當需要定製西裝或西褲時都會來找我們，他已成為本店的忠實客戶。還有一些家庭是祖孫三代，每當需定製西裝或修改衣服時，都會前來本店。”

曾榮春說，雖然學徒學習縫紉手藝約5年後便可自立門戶，但這並不表示裁縫師從此無需再學習手藝。

“裁縫師需要一直不停增強手藝，以及研究縫製服飾的方法，如此才能以精巧手藝說服顧客，並吸引舊顧客長期光顧。與此同時，舊顧客也因對裁縫師的手藝有信心，而介紹新顧客前來，讓裁縫店的客源得以絡繹不絕。”

手縫有別於量產 對業界前景樂觀

曾榮春對裁縫業的前景抱持樂觀的態度，他認為，無論時代如何演變，還是有人會要求定製合身的服飾。

“裁縫是靠精巧手藝幫顧客打造服飾，裁絡師縫製的服飾符合顧客的身形和要求，這與使用機械大量製造的成衣有很大的分別。

“成衣無法符合每個消費者的身形，所以才會出現許多消費者購買成衣後，又需找裁縫師修改的情況。因此，裁縫業依然有市場需求。”

父教子後子教媳 一家三口齊合作

曾榮春現年37歲的兒子曾國傑是聾啞人士，自幼常到裁縫店協助父親，因此在耳濡目染下也對縫紉手藝深感興趣。如今，曾國傑已繼承衣缽，成為一名裁縫師。

“國傑17歲就向我學習縫紉的手藝。我從不用費很多力氣指導他，只要簡單示範，他很快就掌握到縫製西裝和西褲的技能，而且他修改衣服的手藝很棒。很多顧客要求修改的衣服都交給他負責。”

除非有顧客要求在很短時間內立刻修改完畢，或是需要修改的衣服非常多，他才會與兒子一起分擔工作。

他常拿着顧客要求修改的衣服，向兒子比手語，然後，坐在一旁的曾國傑便輕輕地點頭，父子之間似乎早已建立了深厚的默契，彼此合作無間。

隨後，曾國傑也向父親比手語，曾榮春接着轉過頭來向記者解釋說：“國傑指學縫紉手藝並不難。

“我對兒子的縫紉手藝有信心，從不特別監督兒子的工作進度。因他一向來都可以如期完成，讓我可以很放心地把工作交給他。”

曾榮春的媳婦林慧美也是聾啞人士，同樣也對縫紉有興趣，並向丈夫學習縫紉手藝，如今，媳婦也在店裡協助修改衣服。

夫妻倆平日分工合作，林慧美用一針一線手縫衣服，曾國傑則坐在縫紉機前埋頭車衣，彼此以互相關愛的眼神和輕拍肩膀的舉動互相鼓勵，動作雖簡單，卻猶勝千言萬語。

“兒子和媳婦的手藝已很熟練，有時候，我出國七八天，都很放心的把裁縫店交給他們打理。”