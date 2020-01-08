土權黨指新春裝飾如傳教 蒲種國中校友：新年不能在學校慶祝？









（蒲種7日訊）繼土著權威黨（PUTRA）副主席莫哈末凱魯指雪州蒲種市中心國中一校（SMK Pusat Bandar Puchong 1）掛紅燈籠、新年裝飾“猶如向穆斯林傳教”後，該校長羅哈妮指示拆下所有新年裝飾，而該校友也指學校被要求連夜將新年裝飾拆下。

這起事件引起網上熱烈討論，其中一名華裔校友透露，他們已經在今晚回到學校，連夜將所有的新年裝飾拆下。這名原本負責為母校進行新年佈置的校友心疼的表示：“新年是不能在母校慶祝了嗎？或者說是永遠被禁止（在校慶祝新年）了？”

她在臉書的公開論壇上上載他們拆除裝飾的照片，從照片上可看到，學校如今已經恢復原狀，所有新年裝飾都被拆下了。

她也在帖子上寫道：“我的母校又上報了，晚上回來幫忙老師拆燈籠。

“那麼多年畢業後都有回來幫忙佈置，慶祝新年，新年是不能在母校慶祝了嗎？還是不能再我的國中慶祝了？難道這是第一年沒得在母校慶祝了？或者說是永遠被禁止了？”

新春裝飾已維持12年

另有一名網民約1小時前在臉書上分享，指他與數名夥伴深夜返回母校，只不過這趟行程竟是要回去拆下來臨農曆新年的擺設裝置。

該名網民自稱是校友，他透露每逢農曆新年該校都會將學校佈置一番，並指此舉已維持12年，沒想到竟因有家長投訴，裝置就這樣被令拆下。

該名網民的帖文一出，立即獲得熱烈迴響。不少網民紛紛表示農曆新年的裝置僅是文化的一種表現，何來傳教之嫌，也有網民認為此舉並未尊重華族文化，“還算什麼三大種族。”

莫哈末凱魯指控 華人新年是“宗教慶典”

在這之前，莫哈末凱魯在推特留言聲稱，經他投訴後，蒲種市中心國中一校校長羅哈妮已答應會將校內的農曆新年裝飾通通拆下。

他指控華人農曆新年是“華人宗教慶典”，因此校內出現過多新年裝飾，簡直就是在向穆斯林傳教。

上載校長回復照片

他也上載羅哈妮通過電郵回复他的照片，羅哈妮在電郵中寫道，校內的新年裝飾事前並沒有與她討論，她已經對此作出訓斥。

“涉及的單位答應會拆下這些裝飾，感謝您的關心，上蒼保佑，此事在我第一次見到（新年裝飾）時就已經採取初步行動。”

昨日，莫哈末凱魯在推特上載了他致函羅哈妮的信函，題為《家長針對校內農曆新年裝飾的投訴》。

他說，土權黨公共投訴及法律局接到有家長投訴蒲種市中心國中一校出現新年裝飾，對於學校過度裝飾而感到“不舒服”及不愉快。

“有的家長想像，學校已經被裝飾得像華人商業大樓，且擁有伊斯蘭以外的宗教元素，這對穆斯林學生帶來不和平的感覺，並違反了聯邦憲法第3（1）條文。”

莫哈末凱魯還說，校長允許在政府學校內進行“過多的華人宗教慶典裝飾”，這違反了聯邦憲法第12（3）條文，即“沒有任何人能接受任何宗教教義，或參與任何宗教習俗，除了自己的宗教”。

他也放話，土權黨給予該校3天時間拆下所有的新年裝飾，否則他們將向執法單位舉報，以採取進一步行動。