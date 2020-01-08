“非土著受不公平對待60年” 巫青指敦馬種族歧視應下台

（吉隆坡7日訊）一名巫裔青年青年挺身為非土著於過去60年以來飽受不公平政策對待一事發聲，指責首相敦馬哈迪極度種族歧視，並要求他立即辭職下台。

“我敬愛的敦馬哈迪，不久後，我們將歡慶2020年農曆新年和大寶森節。馬來土著統治了60年的馬來西亞內的其他少數群體，何時才能獲得公平對待？”

“敦馬哈迪，這是2020年，不是1957年。為所有民族抗爭……”

為非土著發聲的巫裔青年祖法茲里是通過面子書發出貼文，促請馬哈迪辭職。

祖法茲里說，作為生於大馬，信奉伊斯蘭和講國語的馬來土著，他對現有以巫裔族群為優先，在過去超過60年賦予馬來固有特權的經濟和教育體制感到羞愧愧。

他也質問馬來族群，作為“人類”怎能減輕貧困的華裔，印裔和非馬來土著，僅因為種族身分而在馬來西亞被剝削長達60年？

他說，馬來土著在過去60年來繳稅並獲得1001種特權，但華裔，印裔和其他非馬來土著納稅人卻不然，完全如此，馬來土著還侮辱了其他族為“外來者”，指他們“不配獲得平等特權”。

“難道這在伊斯蘭，法規和憲法中是公平的嗎？這極度不公平，甚至是阿拉在古蘭經列明禁止的種族歧視行徑。以憲法之名向繳稅的大馬可以施展極度霸凌政策，這是極度不公平的作法。”

祖法茲里指出，他對馬來人在過去60年對經濟和教育不公平的現象沉默以對的態度感到羞愧，也對馬哈迪作為以種族歧視為榮的首相，向其他種族施展專制政策一事感到羞愧。

他有權擊中機關只給稅收的非土著10至15％的政府大學固打製政策極度不公平和不人道，並指非土著為國家犧牲良多，為什麼不能所有權與土著同等的優待。

他也促請極度種族歧視的馬哈迪立即辭職。“將軍，遊戲結束。”