土權黨指如向穆斯林傳教 蒲種國中一校拆新春裝飾

（雪蘭莪．蒲種7日訊）土著權威黨（PUTRA）副主席莫哈末凱魯宣稱，經他投訴後，蒲種市中心國中一校（SMK Pusat Bandar Puchong 1）的校長羅哈妮已答應將會把校內的農曆新年裝飾統統拆下。

凱魯指華人農曆新年是“華人宗教慶典”，“因此，校內出現太多新年裝飾，簡直就是在向穆斯林傳教。”

他也在推特上傳羅哈妮通過電郵回複他的照片，羅哈妮在電郵中寫道，在校內處理農曆新年裝飾的單位事前並未與她討論，而她也已經針對此事作出訓斥。

“涉及的單位已答應將會拆下這些裝飾，感謝您的關心，上蒼保佑，此事在我第一次見到（新年裝飾）時就已經採取初步行動。”

莫哈末凱魯是於周一通過推特上傳了他致函羅哈妮的信函，標題為“家長針對校內農曆新年裝飾的投訴”。

他說，土權黨公共投訴及法律局已接到家長指蒲種市中心國中一校出現新年裝飾，且對學校過度裝飾一事感到“不舒服”及不愉快的投訴。

“有的家長想像，學校已被裝飾得像華人商業大樓，且擁有伊斯蘭以外的宗教元素，這對穆斯林學生帶來不和平的感覺，並違反了聯邦憲法第3（1）條文。”

莫哈末凱魯還說，校長允許在政府學校內進行“過多的華人宗教慶典裝飾”的作法，已違反了聯邦憲法第12（3）條文，即“沒有任何人能接受任何宗教教義，或參與任何宗教習俗，除了自己的宗教”。

他也放話說，土權黨給予該校3天時間拆下所有的新年裝飾，否則，他們將向執法單位舉報，以採取進一步行動。