瓦達召集NGO商討爪夷文課題 SEKAT遺憾董教總缺席

（布城7日訊）首相署（國家團結與社會和諧） 部長瓦達姆迪今午召集32個非政府組織討論爪夷文課題後發表了5項聲明，包括要求各造停止在此課題上進行挑釁；而爪夷文書法行動組織（SEKAT）秘書長阿倫多拉沙米則在對話會後聲稱，他感到遺憾，董教總沒出席此對話會，因為馬來組織對董教總存有負面印象，對話會有助促進彼此的了解。

他解釋，這些組織對董總的直接印象是“共產主義、沙文主義和種族主義”，因此，董總應趁此機會說服這些馬來組織。

他強調，爪夷文課題不僅是華教的課題，他們希望能去“種族化”，但如此重要活動，董總卻沒到來。

“今天出席的有15個馬來組織，我們希望說服他們。我們所接觸過的馬來組織，他們所獲得的資訊99%來自社交媒體，那一些是被扭曲的資訊。當我們面對面討論時，這是一個難得機會，可說服他們。”

經約三個小時的會面後，瓦達姆迪在眾非政府代表的陪同下召開記者會，宣讀了一致認同的聲明，惟現場不接受媒體的提問。有關聲明是由馬來文明機構主席兼馬來西亞語言協會顧問拿督阿旺沙里炎代表讀出。

瓦達姆迪在對話會聲稱，對話會屬閉門性質，由於會議進行時獲知有許多媒體在場外守候，在與會者一致同意下，願意向媒體宣讀簡短聲明，與會者也一致同意不會回答媒體的提問。

他提到，與會者來自32個非政府組織的45名代表，包括了沙巴、砂拉越的代表。由於是在數天前才發出上述邀請，感謝這些代表可在如此短的時間內安排出席會議。

“我們接下來還會繼續努力，以便能為這項課題找到解決方案。”

與會者尚包括馬來西亞華文理事會主席拿督王鴻財、UCSI大學教授達祖丁、達雅權益行動組織（DRAF）代表鮑比、大馬教育服務退休官員協會（PPPPPM）主席拿督阿都拉勿、林連玉基金主席劉志文、留台聯總柯文煥、馬來西亞留華同學會總會長莫澤林等。

王鴻財披露，他在第一時間聯絡和邀請董總主席陳大錦與教總秘書長陳清順出席這項對話會，較後他們表示因另有安排，所以不克出席。

他說，瓦達姆迪召集各個非政府組織時，要求華理會和SEKAT代安排邀請出席者，董教總也在受邀之內。

他們也有在會議中，提起董教總要求把董事部納入決策單位的心聲。

他強調，以董總在教育界的地位，大家都表示尊重，並在對話會中詢問為何董教總沒出席，希望董教總在下一次的會議時可出席，與其他組織互相認識。

“他們所接觸到的馬來組織對董總存有不好印象，其他華團還要代為解釋；董總代表董事部，是從華小教育的角度捍衛他們的權益，如果董總可自行向他們解釋會更好。”

“爪夷文的課題已拖了約6個月，各造都有各自詮釋，一直都爭論不休。瓦達姆迪召集各族代表，以教育為主，討論包括爪夷文是否應列入選修課等。”

王鴻財聲稱，有道“見面三分情”，各個組織可面對面對話，馬來族群可體會和諒解華社的顧慮。

他希望能再召開會議，達致協議。並形容這次的對話會很溫馨，沒激動，互相諒解和尊重，比預期更溫馨。

“我們希望讓他們知道，我們不是反對爪夷文，而是其學習、教導方式，我們希望爪夷文的學習是屬於選修課的性質。”

“希望部長在了解情況後，在明天的開內閣會議，或許可帶入會議討論。”

“目前雖還沒有達致協議，五項聲明是這次會議所一致決定的。”

五項聲明如下：

1.這次的討論對於深入了解爪夷文課題有正面發展；

2.所有單位在會議上同意再舉行對話會；

3.在推行政府政策方面，團結是重要任務；

4.要求各造停止在此課題上進行挑釁；

5.政府所制定的政策須尊重憲法精神。