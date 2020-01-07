黃偉益：彭招牌置爪夷文 證明強推巫伊合作議程

（吉隆坡7日訊）財政部長特別協調員黃偉益指出，彭亨州政府強制商家招牌置爪夷文，證明國陣頑強推進巫伊合作議程。

他於今日發文告說，國陣尤其是馬華領袖不斷玩弄華小爪夷文字的課題，卻對彭亨州政府強制商家招牌置爪夷文視而不見，證明那些玩弄爪夷文字課題的國陣領袖，根本就是政治兩頭蛇。

“相較於華小可選擇不教及不學習爪夷文字，彭亨州政府根本沒有給予商家可選擇的空間，甚至恫言吊銷不遵守此政策的商家，顯示國陣的高壓手段簡直不讓人民有異議的空間。”

黃偉益認為，若人民只選擇針對希望聯盟主導的聯邦政府，卻沒有以更嚴厲的標準來對待採取高壓手段的國陣彭州政府，是說不過去的。

“更吊詭的是，國陣尤其是馬華領袖完全不敢針對彭亨州政府推進的商家招牌須置爪夷文字的政策發表任何評論，難道他們真的是怕了巫統或伊斯蘭黨？”

他說，民眾不能一方面害怕爪夷文字政策，因此選擇反對校方在華小介紹爪夷文字，另一方面卻因為害怕州政府所推行的政策，而選擇靜靜接受商家招牌須置爪夷文字的政策。”

“不管怎樣，當政策不能讓人民享有選擇權時，這就形同苛政猛於虎。我們絕不能因為害怕國陣政府而不敢出聲，卻反過來大力撻伐對人民善良、給人民更大選擇權的希盟政府。”

“若我們沒有將同等的註意力緊鎖在商家招牌須置爪夷文字的政策，這將讓國陣通過其執政州屬之方便，推出更多跟爪夷文字相關的政策或執法行動，進而把整個國家推向萬劫不複的地步。”