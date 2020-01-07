飛紐班機二度故障 馬航道歉

（吉隆坡7日訊）對飛往紐西蘭奧克蘭的客機在起飛前發生兩次故障而讓乘客感到不安，馬航今日發文告道歉。

馬航說，飛往紐西蘭奧克蘭的MH145航班，因為系統技術問題而兩次重定時間。

“機師為了安全起見，決定在低速起飛時停止起飛。”

馬航說，該公司在航班經历兩次重定時間後決定更換飛機，改由另一架飛機飛行，並為所有受影嚮的搭客提供酒店、飲食及交通，另一些游客則被轉去乘搭其他航班。

“馬航以安全為首要優先，並為對乘客造成的不便感到遺憾。”

馬航說，MH145D航班最終於1月2日下午3時04分起飛，並於隔日早晨6時26分抵達烏克蘭。

機上乘客之一的赦吉星告訴“stuff”網站，MH145原定1日晚上8時45分起飛，當客機準時啓動並在跑道上全速前進，卻機輪準備抬起時急速停止，飛機因此在停機坪上打滑，乘客在座位上搖晃；乘客都擔心本身的安危。

他說，在重定航班時間後，乘客獲通知將於第二天上午10時起飛，但在登記時發現是同一架飛機，追問下，機組人員也告知他們飛機情況良好，可以安全抵達目的地。

“飛機在起飛不久後再一次突然停下，乘客為此而感到生命受到威脅；馬航在乘客表達不願乘搭該飛機的意願後，同意由另一架飛機飛行。”