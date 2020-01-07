林冠英：即起可到BSN申請 華商微貸加碼至1億

（吉隆坡7日訊）民主行動黨秘書長兼峇眼區國會議員林冠英說，希盟政府破天荒推出1億令吉的“華商小型企業微型貸款”公開給小型華商借貸，這是有史以來數額最高一次，並將在2020年正式實行，華裔商家即日起就能到國家儲蓄銀行（BSN）申請。

他於今日發文告說，希盟在2018年執政後，史無前例推出5000萬令吉的“華商小型企業微型貸款”，並獲得民眾熱烈反應。有關2018年“華商小型企業微型貸款”的5000萬令吉，已於2019年5月31日全數貸出；而2019年的“華商小型企業微型貸款”5000萬貸款，在去年12月初已經全數貸出。

“這項微型貸款屬於‘循環基金’（Revolving Fund），數額不間斷被支用，然後又得到補充。換句話來說，去年12月用完了2019年的5000萬令吉後，2020年1月1日開始，又有一筆新的款項補進。根據2020年國家預算案，‘華商小型企業微型貸款’的撥款將加碼至1億令吉讓華商借貸。這也是有史以來數額最高的一次，證明換政府後，人民更加受惠，好康不斷創紀錄。”

****無需中介無需傭金

林冠英說，2018年及2019年的“華商小型企業微型貸款”都沒有交由馬華操縱的自立合作社辦理，轉交國民儲蓄銀行（BSN）處理，年利率一樣為4%，民眾無需通過中介，更無需繳付傭金就能申請貸款。

“中小型企業欲申請貸款的條件之一是年營業額必須在100萬令吉以下，全職員工少於5人。另外，申請者必須擁有執業半年的證明，並繳交公司行號半年來的銀行賬單。”

他指出，“華商小型企業微型貸款”將提供微型貸款給有需要者，以便協助他們周轉或拓展生意。貸款的年利率為4%，申請條件相對寬松，最低借貸額度為5000令吉，最高則為5萬令吉。政府將致力確保上進的華裔業者能夠依據能力與需求獲得貸款便利。

申請民眾若有問題，歡迎在周一至周五辦公時間使用電話或簡訊聯系財政部官員，諳中文的官員分別是杜彥祗012-276 1681及趙凱彥019-800 8321。