古拉：避免貿易制裁受損 手套商須監管供應鏈

（布城7日訊）為避免因美國主導的貿易制裁而蒙受損失，人力資源部長古拉促請手套生產商，務必對供應鏈進行自我監管的獨立審核。

“此舉也符合新政府要求所有申請外國勞工的各領域業者，在2021年1月1日生效前，必須先向人力資源部提交‘第三方社會責任稽查報告’。”

他於今日在人力資源會客日上說，在內閣給予這方面的指令前，他經於去年11月杪或12月初與手套業者碰面，要求他們最好現在就去執行，不能等到2021年1月1日才執行。

他舉例，泰國出口美國的產品便因為涉嫌強迫勞動，而於最近被美國實施制裁。

他也提醒，一旦美國開始實施產品制裁，其他歐洲國家就會跟隨，我國不要為此受限。

他說，由於國內只有340名勞工官員，“第三方社會責任稽查報告”將協助人力資源部持續監督與執法工作。

有關孟加拉政府要求擁有低成本且透明化的人才招聘才同意向我國輸入勞力，古拉說，他希望通過協商來解決這類較少發生的。

他說，兩國在部門及勞工組織自2018年就協商數次，一旦這議題解決，就開放相關勞工領域。

他說，馬來西亞旨在為孟加拉勞工達成“零成本招聘”協議。在與孟加拉進行雙邊討論的最後階段，新協議的條款將類似於招聘尼泊爾外勞的協議。

“當我們與尼泊爾簽署諒解備忘錄時，其中一個條件是尼泊爾勞工來到這里時，沒有涉及任何款項，工人的成本為零，而他們的機票和所有其他費用必須由僱主承擔。”

針對2019年1月起每周二上午8時至10時的人力資源會客日，他說，至今主辦了48次，共有2206名商家前來櫃台咨詢，而人力資源部已協助了826個議題，當中80%至90%的議題獲得解決，包括紅登記、僱主不要或延遲支付薪金、勞力、外國人、社險、職場安全、技術培訓課程等與人力資源部有關的問題。

他說，同時也在沙巴、砂拉越的人力資源總部進行的會客日，讓商家得以直接與人力資源部部長、副部長、各局官員聯系，了解他們的問題及意見，並提供咨詢與解決服務。

詢及WRP Asia Pacific有限公司暫停營業事件，古拉說，人力資源部正緊密監督該公司的進展，也了解該公司因進入清算階段連帶勞工受影嚮。

馬來西亞半島人力局總監拿督莫哈末傑出菲里說，官員正監督WRP Asia Pacific公司位於雪邦的的工廠超過1000名勞工未獲支付薪水事件，並確保清算後能支付員工的薪水，同時也監督其他子公司的發展。

出席者包括人力資源部副部長拿督馬夫茲。