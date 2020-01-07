擁屋計劃提供優惠 20億元9306單位售出

（布城7日訊）為了解決房屋滯銷問題，房屋及地方政府部在去年推出的“2019年擁屋計劃”（HOC 2019）為購屋者提供多項優惠，並從2019年3月至12月31日期間售出發展總值達20億令吉的9306間單位。

房屋及地方政府部長祖萊達於今日在部門召開記者會說，該部目前已收取4億7000萬令吉，另外還有約15億令吉有待收取。

“通過擁房計劃出售滯銷房屋，主要是付給發展商的欠款，以完成他們的房屋計劃。”

針對希盟政府要於10年內建100萬間可負擔房屋單位，祖萊達說，2018年7月截至2019年11月，房地部共完成4萬6666間單位，另外15萬1933間單位正在興建中，合共近20萬間，進度比政府原定的計劃還要高。

她指出，地點不適中或賣不出的單位居多，是前朝政府過去無法有效解決房屋滯銷問題的主要原因，而希盟上台執政後解決了近乎過半的單位。

“房地部共採取3個方式來解決房屋問題，一是針對已完成90%工程的單位，政府要求發展商承擔剩餘的10%成本將屋子建好，目前已經29個發展商同意這麼做。”

“其二是針對工程進行40%以下者，房地部因為獲得財政部的6億4100萬令吉撥款，得以解決發展商拖欠多個月給承包商的款項。其三則是那些還沒有真正施工便面對問題的工程，政府獻議有關發展商將他們的工程轉移去政府其他可負擔房屋計劃，以便繼續完成房屋計劃。”

祖萊達說，政府希望房屋滯銷問題可於2023年徹底解決，即達到歸零情況，不再有任何房屋滯銷問題。

她說，房地部達致的其他成就，包括通過所有的銷售計劃而於去年共接獲1萬9170個單位的訂購，獲得銀行批準房貸的單位則有1萬零797個單位，總值達1億零300萬令吉。