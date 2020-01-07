武漢爆發不明病毒肺炎 衛部9措施預防

（布城7日訊）衛生總監拿督諾希山說，世界衛生組織（WHO）經於周日（1月5日）發出有關中國湖北武漢市爆發不明原因病毒性肺炎的正式報告，同時表明將密切關註此事，但不會在現階段對中國實行旅行或貿易限制。

他於今日發文告指出，自2019年12月31日開始發現不明病毒性肺炎後，中國相關單位已向世界衛生組織中國辦公室報告。

他說，對不明病毒性肺炎的病源鑒定工作目前還在進行中，而中國已排除流感、禽流感、腺病毒、沙斯（SARS）以及中東呼吸綜合癥等呼吸道病原。

諾希山說，截至1月5日已發生59宗不明病毒性肺炎病例，當中7人是重癥患者，其餘情況穩定，沒有死亡案例。

追蹤到121密切接觸者

他說，根據世界衛生組織，目前沒有人傳人的證據，調查工作還在進行中，而121名密切接觸者已經被追蹤到，並將他們列入觀察。

諾希山指出，衛生部嚴正看待此事，除了跟進最新進展，也將採取一些預防措施與準備，分別是:

1.向包括駐守在國際入境關卡的所有衛生部成員，宣導有關武漢市爆發不明原因病毒性肺炎的相關信息以及預防和感染控制措施；

2.執行任務官員在國際入境關卡實施更嚴謹的體溫檢測程序；

3.若檢測到溫度有異，將帶到檢疫中心進行第二次檢查；

4.加強診所及醫院急診的病人篩選工作，確保按照傳染病預防與控制措施處理可疑病例；

5.如果發現可疑病例，相關人士將被推薦到附近的醫療設施進行詳細的檢查；

6.如果任何衛生機構出現可疑案件，必須按照現有的程序向地區衛生辦公室、州衛生局及衛生部全國危機準備及應對中心（CPRC）報告；

7.確保所有涉及的醫護人員使用個人防護設備（PPE），並監督用於應對疫情及個人防護設備的藥品庫存，確保足以應付所有衛生機構的需求；

8.監測全國的類流感疾病（ILI）及嚴重急性呼吸道感染（SARI）的病例趨勢，並緊密跟進所有突發情況；

9.為解決病毒在國內傳播的可能性，衛生部將與所有相關機構密切合作，以加強衛生部的準備與應對措施。

諾希山表示，衛生部全國危機準備及應對中心目前沒有接獲任何曾到訪武漢而被感染的病例，但將會繼續監督及採取適當的應對措施。