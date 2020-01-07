多次展延及撞期 納吉3案審訊日難確定

（吉隆坡7日訊）前首相拿督斯里納吉所涉及的3宗案件同時處於審訊階段，多次出現審訊展延及撞期的情況，導致承審3宗案件的3名法官，多次要“彼此讓路”，至今也無法定下最終的審訊日期。

這3起案件是一馬發展公司（1MDB）案、SRC國際公司洗錢案及篡改1MDB報告案。

1MDB案目前已進入第35天審訊；SRC案進入第9天自辯階段；篡改1MDB報告案則是進入第6天審訊。

承審1MDB案的高庭法官科林勞倫斯原定今天進行案件管理，以定下接下來的審訊日期，但因SRC案未能確定何時審結，另一方面又撞期篡改1MDB報告案，因此周二無法為1MDB案定下審訊日期。

1MDB案的主控官阿克瑪副檢察司告訴法官，較早前暫定的1MDB案審訊日期是從1月13日至16日、1月20至23日，及從2月份直到今年8月份，但2月份的日期則和SRC案撞期。因此，阿克瑪向科林勞倫斯提出1MDB讓路SRC案的要求。

他告訴法官，雖然1月13日至16日沒SRC案審訊，但卻有篡改1MDB報告案審訊。

*****或需審訊至晚間

針對控方提出的要求，科林勞倫斯詢問辯方首席律師丹斯里沙菲宜需多久才可完成對1MDB案第9名控方證人1MDB前首席執行員拿督沙魯爾的交叉盤問，沙菲宜則回應，尚需約兩個星期。

沙菲宜說明，SRC自辯階段的審訊，辯方會傳召約12名證人上庭，目前只傳召了首名證人即納吉供證，審訊會在2月後才結束。

科林勞倫斯提到，基於1MDB案審訊目前的進展，加上騰出的審訊日很多時候都無法在周五替補，因此接下來的審訊時間或需至晚間7時結束。

由於需和SRC案及篡改1MDB報告案的兩名承審法官商討審訊日期，科林勞倫斯擇定明日再度進行案件管理，以確定接下來的1MDB案審訊日。

此外，控方今天也將Petrosaudi前職員塞維爾祖斯多給予反貪污委員會的原版文件提呈法庭，並標註為IDD675；同時將文件副本交給辯方。