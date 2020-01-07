白天：掌握最真實訊息 邀ISTAC新疆實地考察

（吉隆坡7日訊）中國駐馬來西亞大使白天說，中方擬邀請國際伊斯蘭思想與文化研究院（ISTAC）於4月或5月到北京交流及到新疆實地考察，以期考察團可以親自掌握最直接且最真實的訊息。

他於周一在中國駐馬大使館針對新疆課題接受媒體聯訪時說，馬中關系自建交以來持續健康穩定發展，並以對話增進彼此的了解及互信，他相信馬來西亞政府將依然秉持客觀公正的立場，也希望新疆課題成為兩國穆斯林增進了解的正面問題，而非負面問題。

日前，外交部長拿督賽夫丁指出，政府委任國際伊斯蘭思想與文化研究院，負責研究及確認有關中國新疆維吾爾族社區的新聞報導。

白天說，中方歡迎更多馬來西亞人到新疆旅游親眼看當地的情況，據他所知，馬來西亞的旅游社已在探討，若游客人數足夠，可以組織包機從吉隆坡直飛新疆烏魯木齊。

18日春節活動

“若有旅行社組團到新疆旅游，我們會提供更加便利的服務，讓他們更容易及更快取得簽證。”

另一方面，白天說，“中馬文化旅游年”的開幕儀式將於1月19日在國家文化宮（Istana Budaya）舉行，預料中國總理李克強及首相敦馬哈迪醫生將對文化旅游年發出賀詞。

他指出，歡樂春節活動將於1月18日在獨立廣場進行，節目包括中馬藝術家呈現歌舞演出及花車游行等，為兩國文化旅游年拉開序幕。

他說，館方將於1月14日在吉隆坡會展中心（KLCC）主辦中國電影電視節，推介在中國熱播的電影和電視劇，分別是7部電影、11部電視劇和15部紀錄片，其中一部電視劇已有馬來文配音，將在國營電視台播出。

白天指出，馬中雙邊貿易額在去年首11個月達1115億美元，創下历史新高，至於訪馬的中國游客肯定超過300萬人次。

“至於今年的中國游客人數，官方很難確定一個數字，但我知道兩國的旅游業界已經在談400萬人次的目標。”