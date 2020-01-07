涉侮辱扎基爾 市議員家被丟死雞潑漆











（汝來7日訊）涉嫌在臉書分享侮辱印度伊斯蘭傳教士紮基爾奈克（Zakir Naik）照片的芙蓉市政廳市議員山迪威魯，其位於汝來千百家第三期的住家於淩晨遭人潑紅漆和丟死雞。

山迪威魯受訪時說，昨晚11時許他下班回家，梳洗後於淩晨12時許回房休息，突然接到鄰居來電，告知聞到住家外有一股汽油味，要求他出外查看。

“我開門出外查看，驚見車房被人潑紅漆，除了轎車中招，四處都被漆料濺到，放在車房角落桌上的文件也沾染了紅漆，地上還有一只死雞。”

他仔細檢查後發現，現場留下數個裝著紅漆的透明塑料袋子，相信幹案者以其制成“紅漆彈”，連同死雞直接拋入車房範圍。

沒有安裝電眼

他說，由於沒有目擊者，加上住家沒有安裝閉路電視，因此不清楚事發經過和幹案者身份。他向警方報案後，警方也派巡邏隊上門了解情況。

詢及近期有沒有與任何人結怨，山迪威魯坦言，除了日前在臉書分享侮辱紮基爾奈克的照片而引起軒然大波外，自己並沒有得罪任何人。

“但我對幹案者的身份沒有頭緒，也不想胡亂揣測，既然已經報案，那一切交由警方進行調查吧。”

亞沙國會議員謝琪清接獲消息後，今早也前往現場了解情況，並譴責幹案者的行為。

“這不是馬來西亞的文化，根本不應該發生，我們奉行民主政治、遵從法治，而不是暴力與罪行。”

他呼籲警方採取行動對付幹案者及任何涉案人士。

警：未有嫌犯落網

針對此案，警方目前援引刑事法典第427條文（蓄意破壞）對案件展開調查，不過尚未有任何嫌犯落網。

汝來警區主任諾瑪祖基證實此案時說，因為事發現場沒有閉路電視鏡頭，警方暫未掌握具體詳情。

詢及案件是否與受害者近期在臉書分享的照片風波有關，他回應，現階段沒有任何證據顯示兩個案件有所關連，而警方仍在調查當中。