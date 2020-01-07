房長：煙民也是納稅人 設專區非鼓勵吸煙





（布城7日訊）房屋及地方政府部長祖萊達披露，該部將撥款100萬令吉的預算開銷，作為在全國公共地區包括商業區，設立吸煙專用區用途。

她今日召開記者會說，食肆業者也可以在他們餐館3公尺的範圍外自費建設，不過條件是必須先向各別的地方政府作出申請。

她強調，房地部其實支持衛生部實施的餐館禁煙令，設立吸煙專用區並非鼓勵食客吸煙，而是因為煙民本身也是納稅人，政府必須尊重20%煙民的權利。

“我們這樣做無非是要讓煙民知道政府了解他們的需求和困難，這畢竟還處於過渡期 ，他們還需要一至兩年的時間適應政府的禁令。 ”

她指出，房地部目前正在草擬吸煙區的基本指南，一旦完成草擬後將交由地方政府局總監拿督莫哈末益山發給各地方政府。

祖萊達也說，該部會向財政部申請這筆撥款。

撥款100萬令吉

她指出，全國目前共有155個地方政府和地方議會，每個吸煙區的費用大約5000令吉。她披露，該部目前率先在吉隆坡安邦區設立一個吸煙區的模式供參考，占地大約兩個帳蓬大，並設有一個很大的煙灰鍋（pot）。

“各地方政府受促向房屋部屬下的地方政府局（JKT）申請有關興建吸煙設施的撥款，這主要是建在公共或大眾使用的地區。

條件3公尺範圍外 業者准設迷你吸煙區

至於餐館業者方面，她說，由於一些店面窄小，加上在商業區，該部將草擬一個指南準則，允許業者在外圍興建一個“迷你”吸煙區，條件遵守衛生部設定的3公尺範圍外。

“房地部將與各地方政府和地方議會協調這方面的指南，允許業者興建迷你吸煙區，來滿足吸煙者的需求。”

她說，有關指南將於新聞發布會之後，由地方政府局總監負責傳達給各地方政府去討論細節。

衛長：將與房地部合作

（吉隆坡7日訊）衛生部長拿督斯里祖基菲里阿末透露，該部將與房屋及地方政府部合作，通過地方政府落實在3公尺外為給煙民提供吸煙區的措施。

他於今日在吉隆坡南湖鎮車站推介主題為“說出來，表達你的權利！”的禁煙醒覺運動後說，衛生部是接獲煙客反映沒有適合的地方吸煙，才有了設立吸煙區的倡議。

他表示，這項倡議已帶到內閣以及與房地部長祖萊達討論。

在“說出來，表達你的權利！”推介禮上，祖基菲里鼓勵非煙民不要畏懼向煙民說“這里不是吸煙區，請不要在這里吸煙”，要勇敢地表達自己權利。

他說，這項醒覺運動的推行並非反對煙民吸煙的權利，而是希望煙民能遵守禁煙措施，避免在禁煙區吸煙。

祖基菲里從南湖鎮車站乘搭電動火車往中環廣場車站途中，也向車上的乘客派發“說出來”傳單，並在與乘客握手時向他們解釋宣導廣告的意義。

“說出來，表達你的權利！”這項醒覺運動獲得11個非政府組織響應，電動火車的車廂內外也將張貼相關宣導廣告，為時6個月。