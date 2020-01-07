闊別27年吉重檢門牌稅 大臣：不添民負擔









（亞羅士打7日訊）吉州務大臣拿督斯里慕克力說，州政府闊別27年後今年將重新檢討門牌稅，並確保有關調整不會加重人民負擔。

他說，州政府一般每5年就會重新檢討門牌稅，原因是人口增加，以及需提升服務素質等，而州政府最後一次檢討是在1993年。

他說，吉州是時候需檢討門牌稅，但會考量各種方面而做出適當調整，絕不會過度調整稅率。

“州政府今年內將會檢討門牌稅，沒有訂下日期來落實。”

慕克力今早主持新屆亞羅士打市議員宣誓就職禮後，召開記者會說，受委的市議員人選來自社團領袖、政黨和政府單位代表。

他說，地方政府不僅關注於管理，也著重於發展，每年的發展費佔約30％。

他透露，這次遴選市議員過程中，州政府採取一些步驟來確保選出一名真正廉潔者，這些人選早前都須通過警方、反貪會、報窮局和醫院的種種審核通關後才當選。

他說，倘若民眾發現市議員違規，警方和反貪會接到投報調查後證實他們違規，違規的市議員就會即刻被革職。

暫不調漲水費

針對吉州水費是否漲價一事，慕克力說，州政府的意願是暫不調漲水費，惟也需胥視和檢討州政府和吉州水供公司（SADA）目前所承擔的債務後，才能作出定奪。

“如果情況所需，需要調漲水費，我們也會確保漲調幅度不會增加州民的經濟壓力。”

他透露，州政府去年12月呈上公函給水務、土地及天然資源部，該公函內容指州政府願意把州內水務設施交給大馬水務資產管理機構接管，而吉州水供公司負責管理水務。

他說，聯邦政府之前同意抵銷州政府拖欠一部分的水務債務後，州政府也希望政府可允許再抵銷其他部門的債務。

接任教長？慕克力再次闢謠

隨著馬智禮日前辭去教育部長職位後，社交媒体傳指慕克力是大熱人選之一。針對這些謠言，慕克力再次闢謠，並譏諷捏造傳言者太得空沒事做，只會捏造誤導性圖案和發表不正確言論。

慕克力強調，他還是吉州大臣，他在吉打還有很多工作要做。他也透露，馬智禮辭職前一天，他本身曾與首相敦馬哈迪會見，但後者從沒提及此事，所以他不是預早知道此消息的人，而是馬智禮辭職當天才知道。

針對教育部長新人選課題，也是土團黨署理主席的慕克力說，土團黨最高理事會和希盟友黨都不會插手此事，該黨也沒提呈新部長人選名單給首相敦馬哈迪。

“委任部長是首相的權力，由首相親自遴選和決定人選，土團黨會全力支持首相的決定。”

詢及金馬利區國會議席補選的看法，他認為，親希盟的民興黨候選人勝數會佔優勢，因東馬與西馬情況不一樣。

他解釋，東馬人民不大關注全國課題，而較重視地方上和州內課題。

23米都市議員宣誓就任

23名亞羅士打市議員今日宣誓就任，任期2年，其中5名華裔市議員，分別是行動黨4人和吉打中華總商會1人。

來自社團領袖、政黨和政府單位代表的市議員是在大臣慕克力和市長拿督莫哈末佐迪監誓下宣誓就任。

23人是非政府組織有3人、4名政府部門代表和16名來自政黨。代表行動黨的4名市議員是馬寶慶、陳錦冰、廖勇華和李永傳，後兩者為新人，而獲保留市議員名額的吉打中華總商會，繼續由該商會總務戴禮彬續任。