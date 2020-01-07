配合新春佳節 亞航推固定航費深夜航班

(雪邦7日訊）配合華人農曆新年，亞航將於1月21日至31日期間，以固定航費提供西馬與東馬之間的特別深夜航班。

從吉隆坡飛往詩巫、民都魯和美里，以及從新山飛往詩巫，單程全包票價只需149令吉，而從吉隆坡飛往山打根和鬥湖，單程全包票價只需199令吉。

除了為飛往東馬的6個航線增加固定航費深夜航班外，亞航也額外增加20個馬來西亞與新加坡的熱門航線，其中包括從吉隆坡飛往浮羅交怡、檳城、詩巫、鬥湖和新加坡，從亞羅士打飛往新山，從亞庇飛往吉隆坡、新山、檳城和鬥湖，從怡保飛往新山和新加坡，從新山飛往古晉、美里、詩巫和鬥湖，從古晉飛往吉隆坡、詩巫和新加坡以及從檳城飛往新加坡。

馬來西亞亞航首席執行員利亞德阿斯瑪今日在推介禮上致詞時宣布，為慶祝來臨的佳節飛往特定的東馬市區固定航費深夜航班，亞航將增加1萬2960個坐席，還有國內與新加坡的熱門航線航班，將額外增加6萬5826個坐席。

他說：“這是為共享繁榮做出的努力，從一開始亞航就一直堅持與政府願景相符的承諾。作為一家以人為本的航空公司，我們珍惜顧客的反饋，並為即將來臨的農曆新年提供來回東馬的固定航費航班。”

另一方面，交通部長陸兆福致詞時指出，他感謝亞航聆聽東馬子民的心聲，在佳節期間增加航班及降低機票，讓東馬的遊子們可以回鄉過年。

他說，沙巴和砂拉越子民的反映，基於機票昂貴，導致他們無法在佳節期間回鄉過年，因而，可負擔機票對東馬的子民來說，是極為重要的。

“沙巴和砂拉越的子民，只能坐飛機回鄉過年，不像西馬子民，可以坐巴士、汽車回鄉過年。”

他指出，2018年杪，有建議航空公司應在佳節期間設定機票頂價，但是當他與各航空公司的首席執行員會面商討時，大家都不同意這項建議，但是他們同意以折中方案，即降低機票價格，提供可負擔機票。

此外，他感謝亞航接納他的建議，即增加飛往詩巫、美里、民都魯、山打根及鬥湖的航班，因為這5個地方的需求很高，尤其是詩巫，需求比亞庇和古晉更高。

他希望亞航可以繼續提供更多可負擔機票給國人，讓遊子們可以在佳節期間回鄉過年。

乘客受促提早抵達機場

鑑於農曆新年節日期間，亞航呼籲乘客提早抵達機場，並使用網上、手機應用程式或自助登記亭服務進行登記及提前打印登機牌。亞航航班乘客可在航班起飛14天至1小時前進行自助登記。

托運行李櫃檯將在（國際航班）起飛前60分鐘關閉，（國內航班）起飛前45分鐘關閉。

此外，所有在klia2出發的國際與國內航班，托運行李櫃檯將在起飛前60分鐘關閉。

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