【本報高層拜會吉華堂與吉中總】 鍾來福讚《光明》新聞翔實





（亞羅士打7日訊）光明日報總經理謝進鏵率領團隊，禮貌拜會吉打州華人大會堂和吉打中華總商會，獲得領導層熱烈迎接。

吉華堂會長拿督鍾來福在交流會上說，吉華堂與《光明日報》一向關係融洽，並讚許本報“一如其名”，即光明正大，新聞翔實，不會阿諛奉承當官者。

他說，以前很多人批評前朝政府如何控制、威脅和滲透媒體。如今新政府的成立，尊重媒體的力度還是需要社會向政府施壓，讓政府不能為所欲為，威脅媒體公正的立場。

陳英強：中文報是華社溝通橋樑

較早前，吉打中華總商會會長拿督陳英強也說，中文報是扮演社團與華人社會的溝通橋樑，報章是傳達正確資訊的管道。

他解釋，網絡資訊發達的時代，社交媒體如WhatsApp、微信的假新聞氾濫，而專業報章記者則會通過各管道尋找正確答案。

他希望記者能報導更多正能量的新聞，少報導負能量的新聞，尤其能破壞種族團結的課題。

出席交流會者尚有吉打中華總商會代表有署理會長洪錫倡、副會長王慶中、總務戴禮彬、財政拿督陳立法、副財政梁義發、公關主任鄭江湖、工業及人力資源發展組主任盧有福、董事王聲歲、王鐫歷、胡建番，查賬王婁銀以及青商團主任鄭幃勵。

吉華堂方面的代表有副會長葉紹明、財政王孫文、婦女組主席鄭愛蒂、文教局主任陳榮發、福利局主任楊文興、康樂局主任李聯康、會員局主任鍾金員、浮羅交怡縣委會主席鍾永胜和理事吳欣芢。

謝進鏵：感謝吉華社華團相挺

謝進鏵透露，《光明日報》一路走來在吉州的發行報份最穩定，他非常感謝吉州華社華團一路來的相挺，才讓《光明日報》在北馬市場站穩住腳。

“有人說，現代很少人閱讀報紙，事實上，人們仍離不開閱讀各報章的新聞，只是改變了閱讀方式，通過社交媒體汲取各種新聞諮訊。”

他說，本報近年來積極朝向融媒體發展，光明電子報擁有3萬名訂戶，官方臉書專頁也有超過100萬名粉絲。

黃喜光盼華團響應《光明安學計劃》

光明日報副總經理黃喜光說，本報計劃今年在吉州推動《光明安學計劃》，發放20萬令吉來提供援助金給州內受惠華小貧寒學生，受惠學生每月可領取100令吉。他希望這項計劃能獲得州內的有關單位或華團能配合和參與。

副總經理鄭永明也說，本報這多年來可說是一步一腳印的努力經營，才能站穩北馬區。

光明團隊昨早11時先拜訪吉打中華總商會，接著，中午12時30分前往吉華堂大廈。隨行者有尚有高級廣告經理洪葆芩、專刊主編張文亮、廣告行銷經理柯忠辰、吉北及玻州區經理張文益及吉北區採訪部主任楊麗仙。