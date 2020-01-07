男童誤吞硬幣卡喉 煎熬24小時轉4醫院才取出

（吉隆坡7日訊）孩子被一枚硬幣卡喉，父母先後送孩子到1間診所及4間醫院，歷經近24小時煎熬後，才成功取出卡在喉嚨近1天的20仙硬幣。

一名家長日前在臉書社群貼文分享自身經歷，提醒家長一旦家中小孩發生誤吞意外時，直接送孩子到大醫院，她以本身經歷提供家長借鏡，切勿錯過第一時間給孩子救治。

根據貼文，意外發生在晚上11時許，孩子里扎（Reza）從客廳走到房間拍醒她。那時她才發現孩子似乎呼吸困難，她一邊為孩子拍背一邊呼救在客廳因工作睡著丈夫。

起初他們不知道孩子誤吞了什麼，但孩子已經出現嘔吐，他們趕緊送孩子到附近診所。

診所醫生卻告知他們，X光儀器故障轉介他們到萬宜醫院（Hospital Annur Bangi）。他們到那里後，額外再等1小時才有X光師操作儀器。

經過X光檢查，他們才知曉孩子誤吞了20仙或50仙硬幣，剛好卡在呼吸道和食道之間。但之後醫生告訴他們，醫院沒有相關儀器夾取，建議他們將孩子送到加影KPJ醫院（KPJ Kajang）。

等他們送到加影KPJ醫院後，才被告知兒童病房爆滿無法接收新病患。眼見孩子情況危急，孩子的父親已經暴跳如雷，最後才被另一名醫務人員告知，醫院沒有兒童外科醫生可以幫忙。孩子又再轉送到加影醫院（Hospital Kajang）的急診部門。

原貼者在文中感謝加影醫院急診部門，多名醫生相繼給孩子檢查和安撫他們焦急的心情，那時已經是凌晨5時。

加影醫院醫生為他們孩子安排照第二次X光，並持續觀察硬幣的情況。直到下午完成評估後，加影醫院建議他們到吉隆坡中央醫院（Hospital Kuala Lumpur），那裡才有完善的設備取出硬幣。他們也獲得加影醫院的安排，乘坐救護車送到中央醫院。

孩子在下午3時30分送抵吉隆坡中央醫院後，到晚上8時30分才接受手術，晚上10時成功取出硬幣。

家長最後在貼文感謝中央醫院的醫生和醫務人員盡職，並提醒其它家長以她的經歷為鑑，若孩子遇到緊急情況時，直接把孩子送往大醫院，以免錯過第一時間救治。