沙菲宜：自稱非政治人物成受害者·“劉特佐說詞荒唐”

（吉隆坡6日訊）前首相拿督斯里納吉首席辯護律師丹斯里沙菲宜指出，劉特佐接受新加坡《海峽時報》訪問時稱聲稱因他不是政治人物，而成為受害者及只是代罪羔羊的的說法是非常荒唐。

“若你不是政治人物，沒有人會想要迫害你，正因為你不是政治人物，你更應該現身。只有政治人物會陷入危機，因為政治對手會制造麻煩。”

“這與他聲稱他被欺負的論點不符，他並沒有被欺負。”

他在SRC審訊自辯環節第8天休庭後針對劉特佐接受《海峽時報》訪問受詢時說，劉特佐並沒有說出真相，並指劉特佐才是罪魁禍首。

“我認為他是組織他周圍所有事情的核心人物，包括金融機構、金融人物如銀行家及其同夥。

“他們在1MDB、SRC及海外，但他是核心人物。若他嘗試淡化其角色，他並沒有說出事實。”

他表示，劉特佐沉默4年如今才對外發表言論，背後有其原因，認為後者此舉是為了轉移視線及煽動對他有利的情緒。

“我認為他在《海峽時報》做出的聲明只是另一個轉移視線的方法，只是要煽動對他有利的情緒，找到同情他的元素，或以某種方式得到原諒又或者將他遺忘，但我不認為這會發生。”

他說，劉特佐與執法單位及媒體玩抓迷藏，似乎無人知曉他身在何處，但許多人猜測他身在中國，並表示劉特佐在阿聯酋的傳言只是轉移視線。

沙菲宜質問執法單位為何沒有竭盡所能對付劉特佐及其同夥，也質疑我國為何沒有引渡劉特佐回國。

“為何不宣布劉特佐所在的國家？點名及羞辱讓劉特佐藏身及沒有配合我國要求引渡劉特佐回國的國家。”

他說，其當事人因有關人士的缺席而沒有獲得最好的辯護，並質問執法單位是否故意剝奪其當事人的能獲得更妥善為自己辯護的機會。

劉特佐多次聲稱自己不會獲得公平審訊而拒絕回馬，沙菲宜指出，劉特佐並沒有說明他為何不能獲得公平審訊，他反問劉特佐是否主張納吉在我國沒有獲得公平審訊。

他說，若劉特佐回國定會被調查、逮捕及提控，並認為劉特佐只是在找借口不回國受審。

他表示，即便將護照歸還予納吉，納吉也不會潛逃，因為他擁有家族、必須維護其父親及祖父的名聲及必須捍衛其家族遺產。

“劉特佐潛逃是因為他在國內並太多需要維護的東西，所以他能一輩子都在潛逃，但納吉不能。”