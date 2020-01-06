300元援金20日發放 380萬戶家庭受惠

（布城6日訊）2020年首階段家庭類別的300令吉“生活援助金”（BSH），將於1月20日發放。

財政部長林冠英今日發文告說，正如2020年預算案時所宣布，政府將延續生活援助金計劃，通過協助低收入群減輕他們的生活開銷確保人民的經濟福祉。為了證明希盟政府對這群體的關心及為人民帶來巨大影嚮，2020年首階段生活援助金將於1月20日（周一）起，發放給已經登記在2019年生活援助金數據庫的家庭類別受惠者。

他說，2019年生活援助金數據庫是通過政府機構擬定的過濾機制，其中一項是審閱低收入群（B40）實際所擁有的交通工具，以確保他們是真正需要2020年生活援助金的群體。

“家庭類別受惠者共380萬戶，所撥款總額為10億令吉。每戶家庭將在首階段獲得300令吉，這筆援助金將存入2019年生活援助金時所提供的銀行戶口。”

林冠英說，為確保2020年生活援助金計劃真正幫到有需要的人，政府將從2月1日至3月15日開放申請及更新資料。

他說，除了家庭類別，2020年生活援助金將向40歲及以上的單身人士開放。如2020年國家預算案演講中所宣布般，只要滿足條件，則無需進行新的申請／更新：

i.申請2019年生活援助金獲批，同時無任何資料更改；以及

ii.被福利部（JKM）列為e-援助名單內的身心障礙者。

申請者需要做出新的申請／更新資料，如果：

i.從未登記申請生活援助金的申請者（新申請者組別）；

ii.申請2019年生活援助金遭拒，但符合2020年生活援助金申請資格者；以及

iii.沒有被福利局列在e-援助名單之內的身心障礙者，但符合2020年生活援助金申請資格者。

一旦更新了2020年生活援助金的數據庫，2020年生活援助金家庭組別的餘款將在第二和第三階段發放，而單身組別和身心障礙者組別則將在第二階段一次性發放。通過此次的申請和更新資料，一些過去沒有獲批以及從未獲得生活援助金者，仍有機會提交申請以進行重新驗證。

擁有銀行賬戶的生活援助金內陸地區受惠者（家庭組別），將在同一天收到這筆款項，而沒有賬戶的受惠者，將從2020年2月1日起以現金支付。如果還有其他疑問，可以撥打免費電話1800-88-2747，並發送電子郵件至[email protected]。