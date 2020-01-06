專向本地華裔下手 澳門詐騙7中國男落網

（新山6日訊）依斯干達公主城警方根據可靠情報，調查兩星期後，於本月3日下午3時50分展開行動搗破一個專門向本地華裔下手的澳門詐騙集團，並逮捕7名中國籍男子。

依斯幹達公主城警區主任祖凱里今早在依斯幹達公主城警察總部召開記者會指出，該不法集團近月開始活躍，他們在依斯幹達公主城高級住宅區設立大本營，並通過預錄的電話錄音致電受害者，自稱來自政府機構例如反貪會或警方人員，然後設局向受害者騙取錢財。

警查2周收網

“詐騙集團會在通話中假冒是來自政府機構人員，例如警方，並謊稱受害者的戶口被列入黑名單，然後教唆受害者將戶頭的款項轉移到其他戶口。”

祖凱里指出，遭逮捕的7名中國籍男子年齡介於20歲至30歲，警方目前援引刑事法典第420（詐騙）條文及1959/63年移民局法令第6（1）（C）條文（沒有準證）調查此案，並延扣7人助查至本月17日為止。

在刑事法典第420（詐騙）條文下，罪成者可被判監禁不少過一年及不超過10年，以及鞭笞。

另外，警方也在被充作大本營的三層樓洋房內，起獲約2萬令吉幹案工具包括8台手提電腦、8台手機及4台無線寬頻路由器。

他指出，警方仍在調查該詐騙集團所涉嫌的案件及金額，並對所起獲的電腦器材內容逐一進行調查。

另外，他提及，依斯幹達公主城警區在2019年共偵破41起涉及“澳門騙局”（Macau Scam）的案件，逮捕42人助查；其中有5宗相關案件涉案人士被提控上庭，涉及金額達200萬令吉。

相較2018年的逾50起“澳門騙局”案件，依斯幹達公主城區於2019年發生的宗數已有所下降。

他呼籲公眾若掌握任何澳門騙局的線索，或發現可疑的外國人士涉案，應立即通知警方，並且勸告公眾接獲任何陌生人士來電時，不要輕易上當；同時若接到來自疑似政府機關的電話，但是對方教唆從本身戶頭轉移款項，應聯系附近警局求助。