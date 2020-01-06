吉隆坡慈濟學校啓用 750孩子歡喜入學





（吉隆坡6日訊）經過逾兩年籌建，吉隆坡慈濟國際學校於今日舉行啓用典禮。莘莘學子在觀禮嘉賓的祝福下踏入校園，開啓全新的學習旅程，也為馬來西亞教育界寫下历史新篇章。

第一批正式就讀吉隆坡慈濟國際學校的750名孩子穿著整齊校服、儀容端莊歡喜入學。在家長的陪同下，童顏間難掩對於新學校的好奇與期待。啓用典禮在3名學生代表進行升旗儀式後，正式開始。

20名嘉賓，包括駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表洪慧珠、拉曼大學校長尤芳達教授、慈濟雪隆基金會執行長簡慈露、吉隆坡慈濟國際學校校正林秀莉、來自台灣靜思精舍的德勷法師、德格法師與德淵法師，以及台灣慈濟基金會副總執行長林碧玉、慈善志業副執行長劉濟雨、教育志業執行長王本榮教授、花蓮慈大附中校長李玲惠等人進行揭牌儀式後，吉隆坡慈濟國際學校正式啓用。

劍橋IGCSE課程為主

吉隆坡慈濟國際學校教學綱要，以英國劍橋IGCSE課程為主體。課程除了國際化，也輔以慈濟人文教育課程，期盼樹立教育典範、同時培養學生的跨學科知能與人文精神。

雖然慈濟基金會創辦人證嚴法師未能親臨現場，但亦通過信函，由花蓮靜思精舍常住師父代為送上祝福。證嚴法師表示，慈濟在馬來西亞耕耘超過四分之一世紀。馬來西亞是個國際化、包容性很大的國家。種族與宗教融合並陳，在多元文化中彼此尊重、各自發展。這猶如慈濟的大愛精神，不分種族、膚色、語言、信仰。慈濟教育尤其重視基礎品格的養成。有德、有能，國家才有未來。

證嚴法師也期許吉隆坡慈濟國際學校要啓發孩子的良知良能，培養孩子高尚的品德，培育悲智雙運的國際人才，並給孩子及家長獻上祝福。

慈濟雪隆分會執行長簡慈露也借此機會感恩無數慈濟志工、會眾、以及為善不落人後的實業家們，對於學校籌建經費的大力護持。

簡慈露表示，未來，學生求學過程中將有一群資深慈濟委員扮演著爸爸媽媽（慈誠懿德會）的角色，給孩子們適時的陪伴與關懷。這除了是馬來西亞教育體系的先例，也是慈濟辦學最強調的人文精神、以及教育志業的內涵。

慈濟雪隆分會副執行長蘇祈逢也感恩所有志工團隊。因為大家的用心及付出，才能夠成就學校的順利啓用。

校長林秀莉鼓勵現場學生，不管一個人角色的大小，都是在為偉大的事情做出貢獻。作為一位母親及校長，她承諾，將會把學生當成自己的孩子疼惜、用心教育，並感謝家長們給予教職員機會，陪伴孩子共同成長，面對未來世界的挑戰。