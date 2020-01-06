總警長：應輔助大馬變強 ​政客勿挑事浪費警力

（吉隆坡6日訊）全國總警長丹斯理阿都哈密呼籲政治人物不要再國會內說一套，在國會外卻另一幅嘴臉，反而應該善用他們的智慧，讓大馬的多元文化輔助大馬變得更強。

阿都哈密於今天在武吉阿曼警察總部，與警隊內所有10個部門的總監開會後在記者會發出呼籲時說，政治人物不應蓄意做出一些行為以激起他人的不滿，或挑戰他人，這種行動只會激化群眾，增加警方的負擔，也造成國家的損失。

他強調，所有事情都有解決的方法，應該在遵循民主原則的情況下，以一種更好及更溫和的方式處理。

阿都哈密說，警方的立場是中立的，警方不能偏向任何一方，會公正辦案，以維護及保障國家的和諧，並重申政治鬥爭不但加重警方的負擔，也會讓國家利益受損。

此外，他陳述警方在2019年的成績單時說，過去一年警隊全力以赴的加強警察廉正度，各部門也在這方面全力配合，雖然仍然有許多可改進的空間，但他基本上表示滿意。

政府不讓警方增人手

為此，阿都哈密希望今年再接再厲繼續提升警隊的形象，重新讓警方獲得民眾的尊重，因為廉正問題是大部分問題的根源，只要警察廉正，那麼警隊內80%的問題都可以獲得解決。

“今年警方將迎來許多新挑戰，其中最主要的一個就是警隊面臨警力不足的問題，但政府基於政策的關系，卻不讓警方再增加人手，警方要求增加警員的要求已被公共服務局拒絕了。”

對此，他指出，警方只能通過讓警員跨部門的執行任務，如從聯邦後備隊借調人手成為旅游警察或加重負責普通警務工作的警員，以應對警力不足的挑戰。

阿都哈密感謝內政部在這艱難的時刻，仍然批準了數個包括警察宿舍在內的警隊基本設施的建築工程，讓這些工程能夠在今年動工

“警察所享有的津貼也獲得統一，與其他政府機構相一致。”

他說，警方去年也積極配合其他政府機構及部門的工作，進行了一些過去警方極少參與的任務，比如配合馬來西亞半島野生動物保護及國家公園局一同打擊森林內的偷獵活動。除了打擊偷獵外，警方也在去年積極打擊走私活動。